Μέση Ανατολή - Τουρκία: Ένταση σε διαδήλωση έξω από τη βάση του Ιντζιρλίκ (εικόνες)

Τη συγκέντρωση διοργάνωσε η ισλαμιστικού προσανατολισμού τουρκική ΜΚΟ «ΙΗΗ Ίδρυμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας».

Η τουρκική αστυνομία έκανε το μεσημέρι της Κυριακής χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας υπέρ των Παλαιστινίων, όταν οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στην αεροπορική βάση του Ιντζιρλίκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Την Παρασκευή, η συγκεκριμένη ΜΚΟ ξεκίνησε πορεία με αυτοκινητοπομπή από την Κωνσταντινούπολη, με προορισμό το Ιντζιρλίκ, στη νότια Τουρκία, με στόχο τον αποκλεισμό της βάσης. Ο πρόεδρος της οργάνωσης Μπουλέντ Γιλντιρίμ είχε απευθύνει έκκληση να ξεκινήσουν από όλα τα μέρη της Τουρκίας ομάδες για να στηρίξουν την διαμαρτυρία φτάνοντας στα Άδανα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινουπολη, Άννα Ανδρέου

Σήμερα η αυτοκινητοπομπή διήνυσε το τελευταίο τμήμα της πορείας της, ενώ στο Ιντζιρλίκ κατέφθασαν και αυτοκίνητα με διαδηλωτές από την επαρχία Ούρφα της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Πρόκειται για την ίδια οργάνωση που το 2010 είχε στείλει στη Γάζα το πλοίο «Mavi Marmara».

Το πλοίο αποτελούσε μέρος του «Στόλου Ελευθερίας» που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας και επέβαιναν σε αυτό περίπου 800 ακτιβιστές. Ισραηλινοί καταδρομείς επέδραμαν στο πλοίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 ακτιβιστές και πολλοί να τραυματιστούν, εκ των οποίων 10 Ισραηλινοί στρατιώτες.

Μετά το επεισόδιο αυτό είχαν «παγώσει» οι διπλωματικές σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Ο πρόεδρος της οργάνωσης Μπουλέντ Γιλντιρίμ ζητά από την τουρκική κυβέρνηση να κλείσει τις αμερικανικές βάσεις Ιντζίρλικ και Κιουρέτζικ, ισχυριζόμενος ότι αυτές αποτελούν μέρος του σχεδίου κατοχής της Τουρκίας από τις ΗΠΑ. Έχει επίσης απευθύνει έκκληση για αποκλεισμό των αμερικανικών βάσεων σε όλο τον κόσμο.

