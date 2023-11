Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: Σκόρ “με το καλημέρα” κατά του Παναιτωλικού

Αναλυτικά στατιστικά και στοιχεία από μια σπουδαία αναμέτρηση που χάρισε στον Αστέρα τη νίκη και την ανοδική πορεία στη βαθμολογία.

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη σημείωσε ο Αστέρας Τρίπολης, που επικράτησε με 1-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο σε αναμέτρηση για την 10η αγωνιστική της Super League. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε στο 8ο λεπτό ο Μιριτέλο. Με αυτή τη νίκη ο Αστέρας έφτασε τους 11 βαθμούς, ενώ αντίθετα οι γηπεδούχοι παρέμειναν στους 6.

Ο Αστέρας ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, καθώς μόλις στο 8ο λεπτό κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Καλτσάς εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα βρήκε τον Μιριτέλο και κατέληξε στα δίχτυα. Αυτό μάλιστα ήταν το τρίτο τέρμα του Αργεντινού στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Παναιτωλικός αντέδρασε και έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Η πρώτη έγινε στο 22΄ όταν σε σουτ Ντουάρτε, η μπάλα βρήκε στον Ζοάο Πέδρο και πέρασε ελάχιστα άουτ. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε στο 39΄ όταν ο μετά από σέντρα του Χουάνπι, ο Ζοάο Πέδρο πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Παπαδόπουλου. Νωρίτερα (28΄) ο Καλτσάς έχασε καλή ευκαιρία για τον Αστέρα, όταν το σουτ που επιχείρησε από κάθετη πάσα του Μπαρτόλο, πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας ξεκίνησε και πάλι δυναμικά και έχασε καλή ευκαιρία στο 51΄, όταν Καλτσάς και Μιριτέλο δεν μπόρεσαν να στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα μετά από καλή σέντρα του Χουχούμη. Οι γηπεδούχοι στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους και είχαν την υπεροχή, χωρίς ωστόσο να μπορούν να δημιουργήσουν κάποια σημαντική ευκαιρία. Μάλιστα στο 66΄ ο Αστέρας έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Καρμόνα με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ντίαζ.

Παρά την αριθμητική υπεροχή ο Παναιτωλικός ήταν φλύαρος επιθετικά και δεν κατάφερε να σημειώσει κάποιο τέρμα μέχρι το τέλος.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας (Μακεδονίας)

Κίτρινες : Μπρούνο Ντουάρτε, Χατζηθεοδωρίδης, Μλάντεν, Ντίαζ, Ξενιτίδης - Καλτσάς, Χουχούμης, Καρμόνα, Ζουγλής

Κόκκινη : Καρμόνα (δεύτερη κίτρινη στο 66΄)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Καπίνο, Μαλής, Φρ. Ντουάρτε (64΄ Σενγκέλια), Μλάντεν, Τορεχόν, Λιάβας (84΄ Μαυριάς), Μπαλντασάρα (84΄ Ξενιτίδης), Χατζηθεοδωρίδης (64΄ Ντίαζ), Χουάνπι, Μπρ. Ντουάρτε (84΄ Βοϊλης), Ζοάο Πέδρο

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης, Μουνάφο, Σουρλής (71΄ Βαλιέντε), Κρέσπι (+90΄ Ντιαρά), Καλτσάς (71΄ Γκος), Μπαρτόλο (31΄ Ζουγλής), Μιριτέλο (70΄ Άλβαρεζ)

