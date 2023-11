Πολιτική

Κασσελάκης: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες να με ενημερώσουν όταν η κυβέρνηση επιστρέψει τους κόπους τους στην κοινωνία

Τι ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτησή του στο X σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες

Mε ένα ειρωνικό σχόλιο που ανάρτησε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε το πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης στην δήλωση του πρωθυπουργού σύμφωνα με τη οποία «τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής θα επιστρέφουν στην κοινωνία».

Οι τίμιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που βαφτίζονται συλλήβδην «φοροφυγάδες» για να πληρώνουν παραπάνω φόρο 1444€ ανεξαρτήτως των εισοδημάτων τους, παρακαλώ να με ενημερώσουν όταν δουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιστρέφει τους κόπους τους στην κοινωνία. pic.twitter.com/6bJkMGjuzO — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 5, 2023

Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης αναφέρει: «Οι τίμιοι ελεύθεροι επαγγελματίες που βαφτίζονται συλλήβδην ‘φοροφυγάδες' για να πληρώνουν παραπάνω φόρο 1444Euro ανεξαρτήτως των εισοδημάτων τους, παρακαλώ να με ενημερώσουν όταν δουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη να επιστρέφει τους κόπους τους στην κοινωνία».

