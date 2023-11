Πολιτική

Μπλίνκεν: Μέσω Κρήτης ταξιδεύει στην Άγκυρα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νωρίτερα την Κυριακή ο Μπλίνκεν βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον Χριστοδουλίδη.

-

Μέσω της αμερικανικής βάσης στη Σούδα στην Κρήτη φέρεται να πέταξε για την Άγκυρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, έπειτα από την αναχώρησή του από την Λάρνακα, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, το σχέδιο πτήσης Μπλίνκεν, που επισκέφθηκε την Κύπρο ενώ αναμενόταν στην Άγκυρα, προκάλεσε ένταση στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η Τουρκία δεν αποδέχεται απευθείας πτήσεις από την Λάρνακα.

Ο απόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θέτει το καταγγελτικό ερώτημα «αν ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν θα πετάξει απευθείας από την ‘νότια Κύπρο’ στην Άγκυρα» και σχολιάζει πως «αν είναι αλήθεια, κανένα αεροσκάφος από την ‘Έλληνοκυπριακή Διοίκηση Νοτίου Κύπρου’ δεν έχει μέχρι σήμερα προσγειωθεί στα δικά μας αεροδρόμια. Ελπίζουμε ότι αυτό που δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, να μην εφαρμοστεί για τον Μπλίνκεν».

Νωρίτερα την Κυριακή ο Μπλίνκεν βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον Χριστοδουλίδη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου ήταν στο επίκεντρο της σύντομης συζήτησης μεταξύ τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - Νεκροί οι οδηγοί

Πόλεμος στο Ισραήλ: Σκυλιά στα τούνελ κυνηγούν ένοπλους της Χαμάς (βίντεο)

Αστρονομία: Έλληνες “κυνηγοί” ηλιακών εκλείψεων περιγράφουν τα συναρπαστικά ταξίδια τους