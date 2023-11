Αθλητικά

Basket League: Δυσκολεύτηκε, αλλά... τα κατάφερε ο Ολυμπιακός κατά του ΠΑΟΚ

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε, προσέφερε όμως παιχνίδι υψηλής ποιότητας και δυσκόλεψε τους Πειραιώτες στην πορεία τους προς τη νίκη.

Τα βρήκε... σκούρα απέναντι στον μαχητικό ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, αλλά εν τέλει νίκησε, στο PAOK Sports Arena, τον «Δικέφαλο», για την 5η αγωνιστική της Basket League, με 77-63. Παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας, είχε ευνοϊκά (χωρίς να τα χρειάζονται) σφυρίγματα για τους «ερυθρόλευκους» και άρχισε στενόχωρα για τους Θεσσαλονικείς, διότι στα 41’’ μετά το τζάμπολ, τραυματίστηκε στο γόνατο, ύστερα από επαφή με τον Τόμας Ουόκαπ, ο Τζαμάνι ΜακΝίς. Ο Αμερικανός σέντερ άφησε υποβασταζόμενος το παρκέ, δεν μπήκε ξανά στο ματς και αναμένεται να υποβληθεί αύριο (6/11) σε μαγνητική τομογραφία για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε και στις δύο πλευρές της ρακέτας (39 ριμπάουντ, εκ των οποίων 11 επιθετικά, με τον ΠΑΟΚ να είναι στα 27), είχε όμορφες συνεργασίες (28 ασίστ, 9 κλεψίματα) και τον Μουσταφά Φαλ με τριπλ νταμπλ (10 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ).

Ξεχώρισαν, επίσης, οι Κώστας Παπανικολάου ( 17 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος (16 πόντοι), Ίγκνας Μπραζντέικις (14 πόντοι).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ -για τον οποίο δε χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Σκάιλερ Φλάτεν και δύσκολα φαίνεται πως θα παραμείνει στο ρόστερ- ήταν ο Λορίνας Μπελιάουσκας (20 πόντοι).

Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ, στη μνήμη του δημοσιογράφου, Βασίλη Γεωργίου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών και συνέδεσε τη φωνή του με τη ραδιοφωνική περιγραφή του τελικού, για το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας, το 1968, με νικήτρια την Ένωση.

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 28-37, 41-53, 63-77

Με τους Μπραζντέικις, Πίτερς να εκτελούν, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +8 στο 7’ (7-15). Χρονικό σημείο που ο ΠΑΟΚ, με σερί 12-2, έχοντας τους Φρίντρικσον, Σχίζα, Τσαϊρέλη να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, πήρε τα ηνία στο ματς στο 11’ (19-17). Το προβάδισμα για τον «Δικέφαλο» δεν κράτησε πολύ, καθώς οι Πειραιώτες, με κινητήριο μοχλό τον Ουίλιαμς -Γκος, «έτρεξαν» επιμέρους 6-16 και πήγαν εκ νέου στο +8 (18’ 25-33), διαφορά που με τη λήξη της δεύτερηςπεριόδου «ανέβηκε» στο +9 (28-37).

Στο δίλεπτο της τρίτης περιόδου ο ΠΑΟΚ πλησίασε στους 3 πόντους (22’ 34-37), τάχιστα, όμως, ο Ολυμπιακός απέκτησε ξανά διαφορά 9 πόντων (24’ 34-43), απόσταση η οποία στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου εκτοξεύθηκε στο +17 (41-58).

Ο «Δικέφαλος» πάλεψε να ανατρέψει το εις βάρος του σκηνικό, μείωσε στο 33’ στους 11 πόντους (51-62), η προσπάθειά του, εντούτοις, έμεινε εκεί.

Στο 38’ η διαφορά για τον Ολυμπιακό έφτασε στη μέγιστη τιμή, το +18 (56-74).

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τηγάνης, Τσιμπούρης

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Γκίλμορ 5 (1), ΜακΝίς, Χάρισον 9 (1), Τσιακμάς 3 (1), Σχίζας 5, Τσαϊρέλης 2, Φρίντρικσον 12 (2), Μαργαρίτης 5, Σωτηρίου 2, Σκουλαριώτης, Μπελιάουσκας 20 (3).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 6 (1), Ουίλιαμς-Γκος 16 (2), Κέινααν 2, Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 3, Φαλ 10, Παπανικολάου 17 (2), Μπραζντέικις 14 (2), Πίτερς 7 (1), Τανούλης, Ροζακέας, Πάπας.

