ΠΑΣ Γιάννινα - Βόλος στη Super League: Ισόπαλοι και εξίσου ανεπαρκείς

Γηπεδούχοι και φιλοξενούμενοι διαγωνίστηκαν σε σφάλματα και αστοχίες, προσφέροντας μια αναμέτρηση χαμηλότερη των δυνατοτήτων τους.

«Αγκαζέ» στην τελευταία θέση της Super League παραμένουν ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Βόλος, μετά το μεταξύ τους 1-1 στο Στάδιο «Οι Ζωσιμάδες», για τη 10η αγωνιστική. Ο «Αγιαξ της Ηπείρου», που συμπλήρωσε εννέα διαδοχικά ματς χωρίς νίκη (μετά το 3-0 της πρεμιέρας επί της Κηφισιάς), προηγήθηκε στο 50΄ με τον Κιάκο, αλλά οι Θεσσαλοί ισοφάρισαν στο 73΄ με τον Κόμπα, που είχε μπει ως αλλαγή. Οι δύο ομάδες έχουν από έξι βαθμούς και ισοβαθμούν πλέον με τον Παναιτωλικό και τον Ατρόμητο (η ομάδα του Περιστερίου παίζει αργότερα με τον Αρη).

Οι γηπεδούχοι πήραν από την αρχή τον έλεγχο της αναμέτρησης, αλλά δυσκολεύτηκαν να βρουν διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία. Ενα σουτ του Σόρια στο 17΄ από πλάγια έφυγε άουτ και στο 28΄ ο Παπαδόπουλος εξουδετέρωσε το απευθείας φάουλ του Κόντε, στις μοναδικές σχετικά επικίνδυνες φάσεις που δημιούργησε ο ΠΑΣ στο α΄ ημίχρονο. Από την πλευρά της, η θεσσαλική ομάδα προσπάθησε να κρατήσει το «μηδέν» και τα κατάφερε, έχοντας και αυτή μία καλή στιγμή με φάουλ, από τον Μπερτόλιο, το οποίο απέκρουσε ο Κλέιμαν.

Η διάθεση των παικτών του Θανάση Στάικου να βρουν το γκολ δικαιώθηκε τελικά στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, όταν, μετά από σέντρα του Σόρια από δεξιά, ο Κιάκος με ωραίο πλασέ στην κίνηση άνοιξε το σκορ στο 50΄. Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει, στο 71΄ ο Καλογερόπουλος, μόνος μέσα στην περιοχή, έπιασε πολύ άτσαλη κεφαλιά, αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Κόμπα αξιοποίησε τη σέντρα του Λούνα από αριστερά και από κοντά ισοφάρισε.

Με τη σέντρα ο ΠΑΣ Γιάννινα είχε ευκαιρία να ξαναπάρει προβάδισμα, με τον Κόντε όμως να κάνει... τραγικό τελείωμα μετά από σέντρα του Ροσέρο. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν με σπασμωδικές ενέργειες να βρουν το νικητήριο γκολ και το «άγγιξαν» στις καθυστερήσεις, πρώτα με σουτ του Λεό Μπατίστ που έδιωξε σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος και στη συνέχεια με σουτ του Καραχάλιου που έφυγε ψηλά άουτ.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Σόρια, Κόντε, Κιάκος, Παντελάκης, Λιάσος - Ντέλετιτς, Καλογερόπουλος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Κλέιμαν, Σόρια, Τσαούσης, Εραμούσπε, Παντελάκης, Καραχάλιος, Ριένστρα (78΄ Γκάρο), Κιάκος (79΄ Εφορντ), Παμλίδης (68΄ Λιάσος), Ροσέρο (86΄ Λεό), Κόντε (86΄ Μπάλαν).

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Τάχατος (67΄ Κίτσος), Καλογερόπουλος, Τσοκάνης, Λούνα, Γκλάβτσιτς, Τρουιγιέ (68΄ Κόμπα), Μπερτόλιο, Ντέλετιτς (84΄ Ενγκίν), Κορνέτ (67΄ Μαχαίρας), Γκαρσία.

