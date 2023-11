Αθλητικά

Superleague: Θρίαμβος του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού μέσα στο “Καραϊσκάκης”

Πώς ο δικέφαλος του Βορρά πήρε από νωρίς τον έλεγχο του ματς και εν τέλει αναδείχθηκε αδιαμφισβήτητος νικητής απέναντι στον Ολυμπιακό.

Σε θρίαμβο μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ, περνώντας νικηφόρα, με 4-2, από το «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της ανωτερότητάς του, επιστρέφοντας θεαματικά, μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ την προηγούμενη αγωνιστική. Το σκορ άνοιξε ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Άντριγια Ζίβκοβιτς στο 38΄ με δημιουργό τον Μπάμπα και ευθύνη του Πασχαλάκη. Από το σημείο του πέναλτι έκαναν το 2-0 οι φιλοξενούμενοι, με τον Μπράντον Τόμας να το κερδίζει από τον Πορόσο στο 54΄ και να στέλνει την μπάλα από τη λευκή βούλα στα δίχτυα στο 56΄. Ο Ισπανός επιθετικός πέτυχε και το 3ο γκολ της ομάδας του, όταν τροφοδοτήθηκε από τον Μουργκ, για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και στο 78΄ ήταν η σειρά του Μαγκόμεντ Οζντόεφ, μετά από τακουνάκι του Κωνσταντέλια που είχε περάσει αλλαγή, να γράψει το όνομά του στους σκόρερ του αγώνα. Ο Ολυμπιακός μείωσε, με γκολ του Φορτούνη στο 86΄ και του Μασούρα στο 90΄ + 8΄... αλλά είχε υποστεί μία βαριά ήττα. Ο ΠΑΟΚ μετρά πλέον 20 βαθμούς, έχει δηλαδή έναν λιγότερο από τον Ολυμπιακό και πέντε από την κορυφή, όπου βρίσκεται μόνος του ο Παναθηναϊκός.

Με 4-3-3 παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη σέντρα, τον Πασχαλάκη στο τέρμα, τους Πορόσο και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και τους Ροντινέι - Κίνι στα άκρα. Στην τριάδα του άξονα ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ επέλεξε τους Έσε, Καμαρά και τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, αφού η «συνταγή» αποδείχτηκε επιτυχημένη στην εντός έδρας νίκη επί της Γουέστ Χαμ. στα επιθετικά άκρα έβαλε τους Ποντένσε - Φορτούνη και τον Ελ Κααμπί στην κορυφή. Ο Λουτσέσκου επέλεξε τον Κοτάρσκι κάτω από την εστία με τους Σάστρε - Μπάμπα στα αμυντικά άκρα και τους Κεντζιόρα - Κουλιεράκης στο κέντρο της άμυνας. Οι Μεϊτέ - Οζντόεφ τοποθετήθηκαν στον άξονα, ενώ οι Μουργκ, Ζίβκοβιτς, Τάισον πλαισίωσαν τον Μπράντον Τόμας.

Οι δύο ομάδες προσπάθησαν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο κύλισε χωρίς τελική για κάποια εκ των δύο και κυρίως με «μάχες» στη μεσαία γραμμή. Στο 13ο λεπτό, η ομάδα του Πειραιά είχε την πρώτη τελική, όταν ο Κώστας Φορτούνης έκανε το σουτ με το δεξί από τ' αριστερά εκτός περιοχής, αλλά ο Κοτάρσκι μπλόκαρε εύκολα. Πλευρά άλλαξαν ο Ποντένσε με τον Φορτούνη, με τον πρώτο να έρχεται στα αριστερά. Στο 22ο λεπτό, το σουτ του Αλεξανδρόπουλου κατέληξε ψηλά άουτ, μετά από πάσα του Ροντινέι.

Και ένα λεπτό αργότερα, στο 23ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους, όταν ο Φορτούνης από τα δεξιά τροφοδότησε τον Ποντένσε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αν και από κοντά, ο Πορτογάλος δεν κατάφερε να νικήσει τον Κοτάρσκι, με εξαιρετική επέμβαση του τελευταίου.

Στο 26ο λεπτό, ήταν η σειρά του ΠΑΟΚ ν' απειλήσει την εστία του αντιπάλου του, όταν ο Ζίβκοβιτς γέμισε στην περιοχή από τα δεξιά, ο Μπάμπα έστρωσε στον Κουλιεράκη, αλλά το σουτ κατέληξε άουτ. Ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε, με τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν διακαώς το γκολ και να μετρούν δέκα ενέργειες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Και στο 30ό λεπτό, ο Ζίβκοβιτς σούταρε μέσα από την περιοχή μετά από πάσα του Μπάμπα, χωρίς επιτυχία στην τελική προσπάθεια.ι

Αυτό που δεν πέτυχε στο 30΄... το πέτυχε ο Άντριγια Ζίβκοβιτς οκτώ λεπτά αργότερα! Δημιουργός ήταν και πάλι ο Μπάμπα που έβγαλε την παράλληλη μπαλιά από αριστερά, ο Ζίβκοβιτς έκανε το πλασέ, και ο Πασχαλάκης δεν αντέδρασε σωστά, αφού δεν βρήκε την μπάλα όπως έπρεπε και αυτή κατέληξε στα δίχτυα για να προηγηθεί μέσα στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ομάδα της Θεσσαλονίκης με γκολ του αρχηγού της. Την κίτρινη κάρτα αντίκρισε στο 45΄ + 3΄ ο Σαντιάγκο Έσε, όταν σταμάτησε από πίσω, στην αντεπίθεση, τον Οζντόεφ, για να ολοκληρωθεί το α΄ μέρος. Ο Ισπανός επιθετικός, Τόμας Μπράντον πέτυχε και το 3ο γκολ της ομάδας του, στο 65΄

Σε 4-2-2 άλλαξε το σύστημα ο Μαρτίνεθ στο β΄ μέρος, περνώντας τον Μασούρα στη θέση του Αλεξανδρόπουλου. Στα δεξιά επέστρεψε ο Ποντένσε, με τον Φορτούνη ν' αγωνίζεται στ' αριστερά με την έναρξη του δεύτερου 45άλεπτου. Όμως, όχι μόνο δεν ήρθε η ισοφάριση για τους γηπεδούχους, αλλά είδαν τον αντίπαλό τους να κερδίζει πέναλτι στο 54ο λεπτό, όταν ο Πορόσο ανέτρεψε τον Μπράντον Τόμας στην περιοχή. Ο Ισπανός επιθετικός εκτέλεσε το πέναλτι στο 56΄, έστειλε την μπάλα στην αριστερή πλευρά του Πασχαλάκη, ο οποίος αν και έπεσε σωστά, είδε την εστία του να... παραβιάζεται... για δεύτερη φορά. Υπήρξε ένταση ανάμεσα σε Ρέτσο και Μπράντον Τόμας αμέσως μετά, για να αντικρύσουν αμφότεροι την κίτρινη κάρτα.

Ο Ολυμπιακός, στην επόμενη φάση βγήκε στην επίθεση, ο Μαντί Καμαρά τροφοδότησε τον Κααμπί, ο οποίος βρήκε δίχτυα, αλλά ήταν οφσάιντ σύμφωνα με τον βοηθό. Σε αυτή τη φάση τραυματίστηκε στην έξοδο και ο Κοτάρσκι από το αριστερό γόνατο του Κααμπί, αλλά δεν ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού, Ντιέγκο Μαρτίνεθ, πέρασε τον Όλα Σολμπάκεν στη θέση του Κίνι, στο 64΄ για να γίνουν πιο επιθετικοί οι Πειραιώτες που βρίσκονταν... με την πλάτη στον τοίχο. Κι αντί να μειώσει η ομάδα του Πειραιά... είδε τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει κι άλλο γκολ, με σκόρερ πάλι τον Μπράντον Τόμας. Συγκεκριμένα, στο 65ο λεπτό, μετά από αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς τροφοδότησε τον Μουργκ στην αριστερή πλευρά της περιοχής, εκείνος σέρβιρε τον Τόμας, με τον Ισπανό να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Ο Μαρτίνεθ προσπαθούσε να μαζέψει τ' ασυμάζευτα με αλλαγές. Ο Γιόβετιτς πέρασε στη θέση του Ελ Κααμπί στην κορυφή, ενώ ο Ποντένσε έδωσε τη θέση του στον Σκάρπα, στο 72ο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα, ο Λουτσέσκο προέβη στην πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ, με τον Κωνσταντέλια να μπαίνει στη θέση του Τάισον. Για να παίξει το 1-2 με τον Μπράντον Τόμας ο Κωνσταντέλιας στο 78ο λεπτό, να στρώσει με τακουνάκι στον Οζντόεφ που «έγραψε» το 4-0, όπως επιβεβαιώθηκε και από το VAR.

Αν και πλέον ήταν πολύ αργά για τον Ολυμπιακό, ο Κώστας Φορτούνης μείωσε στο 86ο λεπτό, σε 4-1, με πλασέ και τη βοήθεια του δοκαριού, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Και στο 90΄ +8΄ ο Φορτούνης έκανε το γέμισμα στην περιοχή από τα αριστερά, ο Μασούρας πήρε την κεφαλιά και μείωσε σε 4-2.

Διαιτητής: Ντάνιελ Σλάγκερ (ΠΟ Γερμανίας)

Κίτρινες: Έσε, Ρέτσος, Καμαρά - Τόμας, Κοτάρσκι

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Πορόσο, Ρέτσος, Κίνι (64΄ Σολμπάκεν), Αλεξανδρόπουλος (46΄ Μασούρας), Καμαρά, Έσε (82΄ Καρβάλιο), Ποντένσε (74΄ Σκάρπα), Φορτούνης, Ελ Κααμπί (72΄ Γιόβετιτς)

ΠΑΟΚ (Ραζβαν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ (90΄ Τσιγγάρας), Οζντόεφ (89΄ Σβαμπ), Μουργκ, Ζίβκοβιτς (90΄ Τζίμας), Τάισον (73΄ Κωνσταντέλιας), Τόμας (82΄ Ντεσπόντοφ).

