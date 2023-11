Αθλητικά

Formula 1 - GP Βραζιλίας: Απόλυτος κυρίαρχος και πάλι ο Φερστάπεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχείς ανατροπές, τεχνικά απροόπτα αλλά και ανταγωνισμός αντιπάλων δυσκόλεψαν τον πρωταθλητή, δεν του στέρησαν όμως τη νίκη ούτε κι αυτή τη φορά.

-

Με τον Μαξ Φερστάπεν να πανηγυρίζει τη 17η νίκη του στους 20 φετινούς αγώνες της Φόρμουλα Ενα, ολοκληρώθηκε το γκραν πρι της Βραζιλίας, στην πίστα Ιντερλάγκος του Σάο Πάουλο. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull, που έχει εξασφαλίσει προ καιρού τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο του, είδε και πάλι πρώτος την καρό σημαία και έφτασε τις 52 νίκες στην καριέρα του, ξεπερνώντας στην τέταρτη θέση τον Αλέν Προστ και φτάνοντας μία νίκη μακριά από τον -τρίτο στη σχετική κατάταξη- Σεμπάστιαν Φέτελ.

Τη δεύτερη θέση πήρε ο Βρετανός Λάντο Νόρις με McLaren, που έκανε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, ενώ τρομερή μάχη έγινε για το τρίτο σκαλί του βάθρου, μεταξύ του Φερνάντο Αλόνσο και του Σέρχιο Πέρες. Ο Ισπανός «πιλότος» της Aston Martin ήταν μπροστά, με τον Μεξικανό να «κολλάει» πίσω του και να τον προσπερνάει στον προτελευταίο γύρο, εκμεταλλευόμενος το DRS. Ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής, όμως, απάντησε με το ίδιο... νόμισμα στον τελευταίο γύρο και τελικά εξασφάλισε την τρίτη θέση, με διαφορά 53 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Καλή παρουσία από τον Καναδό Λανς Στρολ της Aston Martin, που τερμάτισε πέμπτος, ενώ απογοητευτική ήταν η παρουσία των δύο Mercedes, με τον Λιούις Χάμιλτον να περιορίζεται στην όγδοη θέση και τον Τζορτζ Ράσελ να εγκαταλείπει.

Να σημειωθεί ότι ο Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) τέθηκε εκτός αγώνα στο γύρο σχηματισμού, όταν είχε έξοδο στη στροφή 7 και κατέληξε στις μπαριέρες (έσπασε η εμπρός αεροτομή του). Προσπάθησε να ξεκινήσει για να φτάσει στα πιτ, αλλά ενημέρωσε μέσω της ενδοεπικοινωνίας ότι «έχασε» τα υδραυλικά και σταμάτησε σε οδό διαφυγής. Με την εκκίνηση ο Χούλκενμπεργκ (Haas) είχε επαφή με τη Williams του Άλμπον, με αποτέλεσμα ο Ταϊλανδός να χτυπήσει την άλλη Haas του Κέβιν Μάγκνουσεν και από τα θραύσματα που σκορπίστηκαν να βγει κόκκινη σημαία, προκειμένου να διακοπεί ο αγώνας και να καθαριστεί η πίστα. Με τη σειρά του ο Μάγκνουσεν χτύπησε από πίσω τον Πιάστρι, με τους μηχανικούς της McLaren να καταφέρνουν στη διάρκεια της διακοπής να επιδιορθώσουν τη ζημιά. Στον αντίποδα, Μάγκνουσεν και Αλμπον δεν μπόρεσαν να επανεκκινήσουν τον αγώνα.

Βαθμολογίες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚΑΔΑΣ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1ωρ.26:07.136 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 8.277 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 34.155 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 34.208 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) + 40.845 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 50.188 Πιερ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 56.093 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 1:02.859 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) + 1:09.880 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 1 γύρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 524 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-- Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 258 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 226 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 198 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 195 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 182 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 170 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 156 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 87 Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 63 Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 62 Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 46 Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 27 Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 13 Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 10 Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 9 Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/AlphaTauri) 6 Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 6 Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 3 Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/AlphaTauri) 2 Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 1 Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

Red Bull-Honda RBPT 782 βαθμοί --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-- Mercedes 382 Ferrari 362 McLaren-Mercedes 282 Aston Martin-Mercedes 261 Alpine-Renault 108 Williams-Mercedes 28 AlphaTauri-Honda RBPT 21 Alfa Romeo-Ferrari 16 Haas-Ferrari 12

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Μέσω Κρήτης ταξιδεύει στην Άγκυρα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Βόλος - Τροχαίο με θύμα βρέφος: “Το πήγε η γιαγιά του με ταξί στο νοσοκομείο”

Θεσσαλονίκη: Μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων - Νεκροί οι οδηγοί