Μπλίνκεν: Στην Τουρκία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Ο Άντονι Μπλίνκεν προσγειώθηκε στην Άγκυρα. Οι συναντήσεις του στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν προσγειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) στην Άγκυρα.

Τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία Τζέφρι Φλέικ, η γενική διευθύντρια του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αρμόδια για τις διμερείς πολιτικές υποθέσεις με τις ΗΠΑ πρέσβειρα Γιαπράκ Μπαλκάν και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο κ. Μπλίνκεν θα συναντηθεί τη Δευτέρα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Κυρίαρχο θέμα στις συνομιλίες τους αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στη Γάζα.

