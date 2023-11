Κοινωνία

Γάζα: Πότε αναχωρεί από Ελλάδα το C-130 με την ανθρωπιστική βοήθεια

Η αποστολή οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές

Στις 9:30 θα αναχωρήσει από την Ελλάδα αεροσκάφος C-130 με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας προοριζόμενο για τους άμαχους της Λωρίδας της Γάζας.

Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και με την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας. Η αποστολή οργανώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με τις αιγυπτιακές αρχές.

Απαντώντας την Παρασκευή σε επίκαιρη ερώτηση, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ανακοίνωσε ότι C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας θα αναχωρήσει τη Δευτέρα μεταφέροντας νερό, τρόφιμα και φάρμακα προκειμένου να διοχετευθούν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στο εγχείρημα για θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Γάζα ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε συνεννόηση με κυβερνήσεις, όπως αυτή της Κύπρου και της Γαλλίας και πρόσθεσε πως «πρόκειται για ένα έργο με μεγάλη τεχνική δυσκολόα καθώς δεν υφίσταται ασφαλής λιμένας στη Λωρίδα της Γάζας».

