Πολιτική

Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος

Τα περιουσιακά στοιχεία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και της συζύγου του.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι 1.034 δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (“πόθεν έσχες”) των Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών για το φορολογικό έτος 2022 (έτος χρήσης 2021).

Οι δηλώσεις όπως τις έχουν καταθέσει οι υπόχρεοι, χωρίς επεξεργασία από την Επιτροπή, προγραμματίστηκαν για ανάρτηση στις 10.30 στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων ( https://epitropielegxou.parliament.gr/ ).

Η δημοσίευση των δημοσιοποιούμενων στοιχείων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, υπογραμμίζεται από την Επιτροπή πως επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δημοσιεύεται ολόκληρο το περιεχόμενό τους. Υπογραμμίζεται πως σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το Νόμο δεν είναι επιτρεπτή η επιλεκτική δημοσιοποίηση ονομαστικών στοιχείων (παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 - στο εξής Ν.5026/2023).

Παρατίθεται το πόθεν έσχες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου:

