Αντισεισμική Προστασία: Υποχρεωτικός ο έλεγχος σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες κρίσιμες υποδομές

Ποιοι φορείς θα πρέπει να δηλώσουν την παρούσα κατάσταση των κτιρίων τα οποία έχουν υπό την ευθύνη και την αρμοδιότητά τους.

Ξεκινά το πρόγραμμα υποχρεωτικού προσεισμικού ελέγχου από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και το ΤΕΕ.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, «η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη και την έκτη υψηλότερη παγκοσμίως, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας. Στην κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, κυρίως με τη θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών. Ωστόσο, με δεδομένο ότι ο πρώτος Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα το 1959 και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985, δημιουργείται η ανάγκη σε κτίρια που στεγάζονται κρίσιμες υποδομές να εξεταστεί η αντισεισμική φέρουσα ικανότητά τους».

Όπως αναφέρει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τη Δευτέρα ο ΟΑΣΠ αναρτά στην ιστοσελίδα του την «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) θα καταχωρήσουν τα στοιχεία ταυτότητας των κτιρίων αρμοδιότητάς τους εντός δύο μηνών.

Διευκρινίζεται ότι, αρμόδιος για την καταχώριση των στοιχείων ταυτότητας των κτιρίων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απογραφής κτιρίων του ΟΑΣΠ, είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και ασφάλειας των κτιρίων και εγκαταστάσεων, ενώ ειδικά για τα δημόσια σχολικά κτίρια είναι οι Δήμοι.

Ταυτόχρονα, το ΤΕΕ προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημιουργία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», καθώς και τη διαδικασία κατάρτισης των μηχανικών σε συνεργασία με τον ΟΑΣΠ και τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, προκειμένου μετά την απογραφή των κτιρίων να ξεκινήσει άμεσα η διενέργεια των ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν, κατά σειρά προτεραιότητας, σε κτίρια που στεγάζονται δημόσιες και ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας, υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, δημόσιες επιτελικές υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από σεισμό και, εν συνεχεία, στα υπόλοιπα κτίρια.

«Mετά από εντολή του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ξεκινά σήμερα το πρόγραμμα υποχρεωτικού προσεισμικού ελέγχου δίνοντας έμφαση κυρίως στις κρίσιμες υποδομές της χώρας, στα κτίρια που στεγάζονται σχολεία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, αστυνομικά τμήματα και πυροσβεστικοί σταθμοί», δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, σκοπός του προγράμματος είναι:

Αρχικά να εντοπιστούν τα κτίρια που παρουσιάζουν δομικά προβλήματα, όπως ρηγματώσεις σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία, εκτεθειμένος ή διαβρωμένος οπλισμός λόγω ελλιπούς συντήρησης, κακοτεχνίες, καθιζήσεις κτλ. και για τα οποία θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Να καταγραφούν τα κτίρια της χώρας στα οποία στεγάζονται κρίσιμες εν γένει υποδομές του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και Να βαθμονομηθούν τα κτίρια αυτά ως προς τη σεισμική τους διακινδύνευση σύμφωνα με τη μεθοδολογία του ΟΑΣΠ και ανάλογα με την κατάταξή τους να ακολουθήσει δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σημειώνεται ότι, είναι η πρώτη φορά όπου θεσπίζεται σαφές πλαίσιο άμεσου προσεισμικού ελέγχου με υποχρεωτική εφαρμογή, ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο ποσό των 32,5 εκατομμυρίων ευρώ για την υλοποίηση του έργου.

