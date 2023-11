Αθλητικά

Οπαδική βία: Ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν για επίθεση σε λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανήλικοι είχαν καταφέρει άγρια επίθεση κατά νεαρών μέσα σε λεωφορείο.

-

Την εξιχνίαση περιστατικού επίθεσης σε βάρος δύο 19χρονων, από ομάδα ατόμων, που συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με αφορμή προσωπικές διαφορές, ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιώντας δύο ανήλικους (16 και 17 ετών) για εμπλοκή στο επεισόδιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι δύο 19χρονοι βρίσκονταν σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 72, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας, όταν κατά τη διάρκεια της αποβίβασής τους δέχθηκαν επίθεση από τους δράστες.

Ο ένας εκ των ανηλίκων πέταξε, επιπλέον, ναυτικό πυρσό, ενώ κατά το ίδιο περιστατικό δέχθηκε επίθεση ο πατέρας ενός εκ των παθόντων κι ο οδηγός του λεωφορείου κατήγγειλε ότι απειλήθηκε.

Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των λοιπών δραστών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Φανερά αφιλόξενη η υποδοχή του στην Τουρκία

Εορτολόγιο - 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα