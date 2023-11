Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

-

"Παθιασμένους έρωτες φέρνουν οι όψεις των ημερών αλλά και οικονομικές συναλλαγές" είπε η Λίτσα Πατέρα στην αρχή της ενότητας των ζωδίων.

"Προσοχή θα χρειαστεί το τέλος του Νοεμβρίου" είπε συνεχίζοντας ενώ τόνισε πως "τη δυσκολία των όψεων στα τέλη του μήνα θα την αναλύσουμε σε επόμενες προβλέψεις"

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Στην Τουρκία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Εορτολόγιο - 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα