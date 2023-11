Υγεία - Περιβάλλον

Άγιος Ιωάννης Ρέντης: Διαρροή αμμωνίας από ψυκτικό κύκλωμα - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων σε περιβάλλον, ατμόσφαιρα και δημόσια υγεία.

Κατεπείγουσα επιχείρηση για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στο περιβάλλον, τον ατμοσφαιρικό αέρα και τη δημόσια υγεία οργανώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη από το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς διαπιστώθηκε διαρροή αμμωνίας από κύκλωμα ψύξης σε εγκαταστάσεις επιχείρησης. Ο χώρος όπου διαπιστώθηκε η διαρροή βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισού και στο σημείο κατέφθασαν για να επιχειρήσουν, 17 στελέχη του Σώματος, 5 πυροσβεστικά οχήματα και η ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση διαρροής αμμωνίας, από κύκλωμα ψύξης, σε χώρο επιχείρησης επί της Λεωφ. Κηφισού, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

