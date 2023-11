Κόσμος

Μπλίνκεν: Φανερά αφιλόξενη η υποδοχή του στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε σειρά διπλωματικών ατοπημάτων προχώρησε η τουρκική πλευρά, στέλνοντας σαφές μήνυμα δυσαρέσκειας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

-

Ένταση στα βλέμματα των δύο Υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας Χακάν Φιντάν και ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, και μάλιστα με το που αντίκρυσαν ο ένας τον άλλο μπροστά στις κάμερες, διαπίστωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν μάλιστα έκανε πίσω και δεν επέτρεψε στον ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν να τον φιλήσει όταν εκείνος του έδωσε το χέρι με το που συναντήθηκαν.

Από την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου σημειώνεται ακόμη η ιδιαίτερα ψυχρή υποδοχή που επεφύλαξε η Άγκυρα χθες βράδυ, με το που έφτασε στο αεροδρόμιο ο Αμερικανός ΥΠΕΞ. Η φιλοκυβερνητική ισλαμική εφημερίδα Γενί Σαφάκ με τίτλο «Διπλωματικό χαστούκι στον Μπλίνκεν» γράφει ότι δεν πέρασε απαρατήρητο το ότι δεν υποδέχθηκε τον Μπλίνκεν κανένας ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος. Συνέντευξη τύπου δεν δόθηκε από τους δύο Υπουργούς. Πηγές αναφέρουν ότι απλώς αντάλλαξαν απόψεις για τη σύγκρουση Ισραήλ με την Παλαιστίνη, την ανθρωπιστική κατάσταση και την οριστική λύση. Επίσης στο τραπέζι ήταν η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, το καταρριφθέν τουρκικό ντρόουν στη Συρία, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράκ. Συζήτησαν επίσης τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ένταξη της Σουηδίας, την τελευταία κατάσταση για τα F-16, τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις διμερείς σχέσεις.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος αναμενόταν την Κυριακή βράδυ νωρίς στην Άγκυρα, τελικά εξέπληξε περνώντας πρώτα από τη Λάρνακα Κύπρου και στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία. Συνέχισε το ταξίδι του στην Αμερικανική βάση στη Σούδα της Κρήτης, από εκεί στο Ιράκ, και εντέλει, στην Άγκυρα έφτασε τα μεσάνυχτα. Το βράδυ πριν την άφιξη Μπλίνκεν, η Πλατφόρμα Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη της Άγκυρας διαμαρτυρήθηκε για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στην Τουρκία μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Άγκυρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπλίνκεν: Στην Τουρκία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Εορτολόγιο - 6 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα