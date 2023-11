Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Στην Αίγυπτο το ελληνικό C-130 (εικόνες)

Τι περιλαμβάνει το φορτίο της ανθρωπιστικής βοήθειας που απέστειλε η Ελλάδα για τους αμάχους της Γάζας.

-

Έφτασε στην Αίγυπτο το φορτίο της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους της Γάζας

Η ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια που προορίζεται για τους αμάχους της Λωρίδας της Γάζας κατέφθασε σήμερα με αεροσκάφος C-130 στο αεροδρόμιο El Arish της Αιγύπτου.

Το φορτίο της βοήθειας που συγκεντρώθηκε με μέριμνα των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας και το οποίο περιλαμβάνει φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό, υποδέχθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο El Arish ο πρέσβης της Ελλάδας στο Κάιρο.

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει σε ανακοίνωσή του πως μεριμνά, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αιγυπτιακές Αρχές, για την ταχύτερη δυνατή μεταφορά της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σημειώνεται πως το αεροσκάφος απογειώθηκε το πρωί από την 112 Πτέρυγα Μάχης.

C-130 aircraft with cargo of ???? humanitarian aid destined for the civilians of the Gaza Strip arrived at El Arish Airport in Egypt. Mission was welcomed by the Ambassador of Greece to Egypt pic.twitter.com/3BTkE13idB