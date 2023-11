Αθλητικά

Formula 1 - GP Βραζιλίας: ο νικητής Φερστάπεν και όλα όσα έγιναν (εικόνες)

Όλα όσα συνέβησαν στο 21ο GP της Βραζιλίας που μεταδόθηκε από τον ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Το 21ο Grand Prix του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία και μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά την Κυριακή 5 Νοεμβρίου από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, είχε νικητή για άλλη μια φορά τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πήρε την 17η νίκη του σε 20 αγώνες, ενώ πίσω του δόθηκε συγκλονιστική μάχη για την 3η θέση στο βάθρο.

ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΟ 21ο GRAND PRIX ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Νόρις χάλασε την απόλυτη κυριαρχία του Φερστάπεν σ’ ένα Σαββατοκύριακο Sprint, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο στο Sprint Shootout και τον ταχύτερο γύρο στον αγώνα. Ο Ολλανδός, παρότι δεν κατάφερε να φύγει με το απόλυτο, πήρε την pole την Παρασκευή, τους 8 βαθμούς το Σάββατο και τους 25 την Κυριακή.

Το Βραζιλιάνικο Grand Prix θα μείνει στην ιστορία και για τη μάχη Αλόνσο – Πέρεζ, που κρίθηκε στο photo finish. Η διαφορά ανάμεσά τους στη γραμμή του τερματισμού ήταν 0.053 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν υπολογίσει κανείς την απόσταση με ταχύτητα 310km/h είναι 4.56m λιγότερο από το μήκος ενός μονοθεσίου F1, και οι δύο Λατίνοι οδηγοί έδωσαν μια συγκλονιστική μάχη για τη 3η θέση στο βάθρο.

Ο γύρος σχηματισμού έκρυβε δράμα για τη Ferrari. Ο Λεκλέρκ, που εκκινούσε 2ος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υδραυλική πίεση, που έθεσε εκτός το μονοθέσιό του. Ο Μονεγάσκος τα έβαλε με την τύχη του, καθώς ήλπιζε σε μια θέση στο βάθρο. Η θέση του έμεινε κενή και στην εκκίνηση ο Νόρις πετάχτηκε από την 6η θέση, πέρασε τον Στρολ και έστριψε 2ος, έχοντας πίσω του τον Χάμιλτον, που εκκινούσε 5ος. Την ίδια στιγμή Άλμπον, Χούλκενμπεργκ και Μάγκνουσεν χτύπησαν και ο αγώνας τους καταστράφηκε. Η διακοπή διήρκησε περισσότερο απ’ ότι θα περίμενε κανείς με την κόκκινη σημαία να σταματά τον αγώνα.

Στη 2η εκκίνηση ο Νόρις ήταν 2ος αλλά δεν μπόρεσε να προβληματίσει τον Φερστάπεν. Ούτε στην πρώτη στροφή, ούτε στη μοναδική ευκαιρία που είχε να πιέσει τον Ολλανδό οδηγό. Ο Νόρις έφτασε τον Φερστάπεν λόγω των ελαστικών. Όλοι οι οδηγοί, πλην του Σάρτζαντ, είχαν εκκινήσει με τη μαλακή γόμα (C4), που χρειάζονταν διαχείριση. Ανάλογα το πόσο πίεζαν το ελαστικό παρουσίαζε τοπική υπερθέρμανση και μετατόπιση γόμας, που επηρέαζε τον ρυθμό. Μόλις καθάριζε από τις αποκολλήσεις η επιφάνεια του ελαστικού, η απόδοσή του σταθεροποιούνταν και ο ρυθμός βελτιώνονταν. Ο Νόρις, λόγω αυτής της διακύμανσης, βρέθηκε μια φορά σε θέση να πιέσει τον Φερστάπεν αλλά ο Ολλανδός αντέδρασε ανοίγοντας τη διαφορά.

Όλοι οι οδηγοί ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο στρατηγικής: Μαλακή/μέση/μαλακή γόμα. Η σκληρή δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου στον αγώνα. Πίσω από τους Φερστάπεν και Πέρεζ δόθηκε μάχη για την 3η θέση. Ο Χάμιλτον έχασε σύντομα τον ρυθμό του, με τη Mercedes να αντιμετωπίζει προβλήματα φθοράς και ο Ράσελ το ίδιο. Μάλιστα, ο νεαρός Βρετανός της Mercedes αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λόγω υπερθέρμανσης της υβριδικής μηχανής. Ο Σέρτζιο Πέρεζ έδωσε μάχες για να ανέβει, πέρασε τις Mercedes αλλά και τον Σάινθ και τον Στρολ, κατάφερε να φτάσει στην 4η θέση και άρχισε να πιέζει τον Αλόνσο για το βάθρο. Ο Ισπανός, με την μεταμορφωμένη Aston Martin, κράτησε πίσω του τον Μεξικανό με το ταχύτερο μονοθέσιο για 20 γύρους. Ο Πέρεζ ήταν στη ζώνη DRS αλλά ο Αλόνσο κατάφερε, αξιοποιώντας την επιπλέον ηλεκτρική ώθηση, να ξεμακραίνει πριν την είσοδο στις ευθείες, όπου είχε DRS ο Μεξικανός να κρατιέται μπροστά. Εντέλει ο Πέρεζ τον πέρασε στο φινάλε αλλά ο Αλόνσο αντέδρασε και ξαναπήρε την 3η θέση, δύο γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας. Οι δυο τους έφτασαν μονομαχώντας ως τον τερματισμό, όπου έπεσαν μαζί στο νήμα και ο Αλόνσο κέρδισε για 53 χιλιοστά του δευτερολέπτου!

Η τελική κατάταξη του 21ου Grand Prix στη Βραζιλία έχει ως εξής:

Μετά το τέλος του αγώνα o Αλόνσο που εκκινούσε 4ος, τόνισε: «Για μένα ήταν σαν 30 γύρους που είχα την πίεση από τον Τσέκο. Αλλά, όταν με πέρασε δύο γύρους μέχρι το τέλος, σκέφτηκα, εντάξει, αυτό έφυγε, το βάθρο δεν είναι πια δυνατό. Αλλά, φρέναρε νωρίς στη στροφή 1 και κόλλησα πίσω του και πήγα για να περάσω στην στροφή 4. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα για την ομάδα. Δυσκολευόμαστε εδώ και μερικούς μήνες, ειδικά στα δύο τελευταία GP με δύο εγκαταλείψεις. Αυτό, λοιπόν, το βάθρο είναι για όλους στο εργοστάσιο. Συνεχίζουμε να παλεύουμε μέχρι τον τελευταίο γύρο. Προφανώς, ακόμα μαθαίνουμε για το μονοθέσιο, καθώς αυτά τα μονοθέσια είναι τόσο πολύπλοκα αεροδυναμικά, οπότε πειραματιστήκαμε λίγο για να βρούμε την κατεύθυνση».

Ο Πέρεζ, μετά το τέλος του αγώνα, έσπευσε να συγχαρεί τον Αλόνσο για τη συναρπαστική μονομαχία που είχαν, αγκαλιάστηκαν και ο Μεξικανός δήλωσε: «Ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Μου πήρε λίγη ώρα να περάσω τις Mercedes και αυτό μου χάλασε τον αγώνα. Μετά από αυτό ήμασταν πάντα πίσω από τον Φερνάντο. Τον έφτασα και προς το τέλος ήρθαμε πραγματικά κοντά στο βάθρο. Πρέπει να πω μπράβο στον Φερνάντο γιατί ήταν ένας υπέροχος και πραγματικά δίκαιος αγώνας. Μεταξύ μας, όποιος ανέβηκε στο βάθρο, το άξιζε, και το πήρε. Είχα την ευκαιρία και την πήρα αλλά ήταν πολύ γρήγορος στις ευθείες και δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό στους τελευταίους γύρους. Νομίζω ότι αυτός ο ρυθμός ήταν εκεί τα τελευταία Σαββατοκύριακα, αλλά δεν μπορέσαμε να τα βάλουμε όλα μαζί, ήταν θέμα χρόνου να έρθει. Ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο για εμάς. Τώρα πάμε στο Βέγκας».

Δείτε τις δηλώσεις των Φερστάπεν, Νόρις και Αλόνσο μετά το τέλος του αγώνα ΕΔΩ.

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 19 Νοεμβρίου στο Λας Βέγκας για έναν ακόμα συναρπαστικό αγώνα υψηλών ταχυτήτων. Μη χάσετε στιγμή!

Το 21ο Grand Prix του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+. Όσοι δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν live τη συγκλονιστική αναμέτρηση των οδηγών, μπορούν να κάνουν εγγραφή στο antennaplus.gr για να δουν on demand το Grand Prix, αλλά και όλους τους αγώνες του πρώτου τριημέρου δράσης των Formula 1, Formula 2 και Formula 3. Οι συνδρομητές τoυ ANT1+ μπορούν να απολαύσουν τους αγώνες από τον υπολογιστή, το smartphone/tablet και τη Smart TV τους, με ταυτόχρονη θέαση σε δύο συσκευές, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

Επίσης, στο antenna.gr/f1, οι λάτρεις της Formula 1 θα βρουν πολλά αποκλειστικά βίντεο, όλα τα νέα και τις ειδήσεις για τα GP, καθώς άρθρα με την υπογραφή των Τάκη Πουρναράκη και Πάνου Σεϊτανίδη.

