Γάζα: ανατροπή για τον θάνατο της 8χρονης Ισραηλινής (βίντεο)

Ελπίδες για την 8χρονη που είχε θεωρηθεί νεκρή, μετά την σφαγή στο Κιμπούτς Μπέρι στις 7 Οκτωβρίου.

Της Ντέμη Καραγιάννη

Ανατροπή είχαμε σήμερα στην υπόθεση οχτάχρονης Ισραηλινής, που είχε θεωρηθεί νεκρή, μετά την σφαγή στο Κιμπούτς Μπέρι στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την αδελφή της, είναι ζωντανή και βρίσκεται ανάμεσα στους ομήρους που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Η 8χρόνη Εμιλυ Χάντ ήταν ένα από τα 130 θύματα της Χαμάς στην επίθεση στο κιμπούτζ Μπέερι με την οικογένεια της να μαθαίνει μόλις στις 31 Οκτωβρίου ότι το γλυκό καταξανθο κορίτσι μπορεί τελικά να έχει απαχθεί και να μην είνει νεκρό όπως αρχικά πίστευαν. Η αδελφή της μίλησε στο ισραηλινό κανάλι 12.

«Μας είπαν ότι είχε δολοφονηθεί. Πενθούσαμε. Στις 31 Οκτωβρίου, μας είπαν ότι ήταν πολύ πιθανό να την είχαν απαγάγει».

Ο πατέρας των κοριτσιών ο οποίος δεν είναι Εβραίος και γεννήθηκε στην Ιρλανδίας σε μια συγκλονιστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο CNN,με δάκρυα στα μάτια δήλωνε σχεδόν ανακουφισμένος που το παιδί του ήταν νεκρό και δεν είχε απαχθεί.

Στο κιμπουτζ Κφαρ Αζα, που σημαίνει το χωριό της Γαζας, ο χρόνος εχει παγώσει. Τα σημάδια απο την θηριωδία των πολεμιστων της Χαμας δεν πρόκειται να σβήσουν ,με τους ισραηλινούς να έχουν βάλει σημαίες μνήμης, στον κατεστραμμένο καταυλισμό, που μέχρι τις 7 Οκτωβρίου έσφιζε απο ζωή. Εκεί βρέθηκαν οι πρωην πρωθυπουργοί της Βρετανίας και της Αυστραλίας Σκότ Μόρρισον και Μπόρις Τζόνσον που ζήτησαν από τους χιλιάδες υποστηρικτές των παλαιστινίων να μην γίνονται αθελά τους υποστηρικτες της Χαμάς

Στο συγκεκριμενο κιμπούτζ έμεναν περισσότεροι από 700 κάτοικοι ενω 18 απο αυτούς κρατούνται όμηροι ανάμεσα τους 7 παιδιά με το μικρότερο να είναι ηλικίας μόλις τριών ετών.

Οι εικόνες με όλα τα αντικείμενα που έχουν συγκεντρώσει οι ισραηλινές αρχές απο τα θύματα των επιθέσεων σοκάρουν και θυμίζουν τις μαύρες ώρες του ολοκαυτώματος ,όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Συγκλονιστικές είναι και οι εικόνες με τα δεκάδες οχήματα όλων εκείνων που είχαν παέι στο φεστιβάλ Ειρήνης Νόβα ,όπου πολλά εχουν κατατραφεί ολοσχερώς ενω σε όλα υπάρχουν σημάδια απο την επίθεση της Χαμάς εκείνο το πρωινό της 7ης Οκτωβρίου.

