Αθλητικά

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: ανατροπή και νίκη για τα “λιοντάρια”

Ο Πανσερραϊκός κατάφερε την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας τον ΟΦΗ.

-

Την τρίτη νίκη του στο πρωτάθλημα και πρώτη μετά από δύο σερί αρνητικά αποτελέσματα πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός, επικρατώντας 2-1 -με ανατροπή- του ΟΦΗ στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική της Super League. Σε ένα απ’ τα καλύτερα παιχνίδια της έως τώρα στην ελληνική Λίγκα, οι Κρητικοί πήραν προβάδισμα με τον Ριέρα (16’), όμως τα «λιοντάρια» έδειξαν χαρακτήρα και «γύρισαν» το ματς με τα γκολ των Χατζηστραβού (24’) και Μούργου (88’ πέναλτι).

Ο ΟΦΗ μπήκε καλύτερα στο ματς και «χτυπώντας» στην κόντρα πήρε προβάδισμα στο σκορ. Στο 16’ ο Ριέρα δέχθηκε την κάθετη πάσα απ’ τον Τοράλ πρόλαβε το τάκλιν του Μπέργκστρομ, πέρασε και τον Χόβαν και από πλάγια θέση έκανε το 1-0 για την κρητική ομάδα.

Τρία λεπτά αργότερα ο Μαρινάκης μπήκε απ’ τα δεξιά και σούταρε δυνατά, με τον Χοβάν να απομακρύνει με το πόδι, ενώ στο 24’ ο Πανσερραϊκός έφερε το ματς στα ίσα. Ο Χατζηστραβός έκανε πολύ ωραία κίνηση από τα αριστερά, έπαιξε το ένα-δύο με τον Μασαρίποφ και με ένα καταπληκτικό σουτ, έστειλε την μπάλα στο αριστερό «παραθυράκι» του Μπάουμαν.

Τα «λιοντάρια» ανέβασαν ακόμη περισσότερο «στροφές» κι έχασαν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 34’ με τον Άλεκσιτς και στο 35’ με τον Στάικο, όμως και στις δύο περιπτώσεις ο Μπάουμαν έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά κι απομάκρυνε με εντυπωσιακό τρόπο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ εμφανίστηκε βελτιωμένος και στο 55’ είχε άλλη μία καλή στιγμή, όταν απ’ τη σέντρα του Τοράρινσον από τα αριστερά, ο Ντίκο έστρωσε την μπάλα με το κεφάκι στον Ριέρα, όμως το τελείωμά του πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ακόμη μεγαλύτερη, ωστόσο, ήταν η ευκαιρία που έχασε στο 58’ ο Γκαγέγκος όταν από τρομερή ατομική ενέργεια του Ριέρα από τα δεξιά, έκανε κάκιστο τελείωμα με προβολή απ’ το ύψος της μικρής περιοχής.

Στο 62’ ο Χοβάν απέκρουσε εντυπωσιακά την κοντινή κεφαλιά του Λουίζ Φελίπε, ενώ στο 65’ ο Τομάς από τα δεξιά έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία πλασάροντας πάνω απ’ τα δοκάρια.

Το ματς έγινε... ροκ και στο 67’ ο Ντίκο πλάσαρε πολύ άστοχα σε πλάγιο τετ-α-τετ, έπειτα από «30άρα» μπαλιά του Πασαλίδη απ’ την άμυνα, ενώ στο 84’ ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι. Ο Άλεκσιτς «τσίμπησε» την μπάλα με το κεφάλι προ του Καρώ ο οποίος έπεσε πάνω του μέσα στην περιοχή. Ο Παπαπέτρου έδωσε συνέχεια στο ματς αλλά το VAR κάλεσε τον Έλληνα ρέφερι για να δει ξανά τη φάση κι εντέλει έδειξε την εσχάτη των ποινών. Ο Μούργος ανέλαβε την εκτέλεση στο 88’, έστειλε απ’ την άλλη γωνία τον Μπάουμαν κι έκανε το 2-1 για τα «λιοντάρια», χαρίζοντας στην ομάδα του μία υπερπολύτιμη νίκη.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 23’ Μασαρίποφ, 60’ Αυλωνίτης, 69’ Στάικος - 20’ Μαρινάκης, 26’ Μεγιάδο, 53’ Ντίκο, 86’ Καρώ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Ντανκερλούι (90’ Δεληγιαννίδης), Αυλωνίτης, Μπέργκστρομ, Πηλέας (77’ Πεταυράκης), Χατζηστραβός, Μορέιρα, Στάικος, Τομάς (70’ Μούργος), Μασαρίποφ (77’ Γούλερι), Άλεκσιτς (89’ Κολομπίνο).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μπάουμαν, Μαρινάκης, Tοράρινσον, Βούρος, Καρώ (90’ Μοσκέρα), Πασαλίδης, Μεγιάδο (90’ Γκλάζερ), Γκαγέγκος, Ριέρα (90’ Νέιρα), Τοράλ (48’ Λουίζ Φελίπε), Ντίκο.

