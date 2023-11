Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Πέθανε ο Θόδωρος Κοτσώνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Κοτσώνης.

-

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 78 ετών, ο πρώην βουλευτής και υπουργός του ΠΑΣΟΚ Θόδωρος Κοτσώνης.

Ο Θ. Κοτσώνης είχε γεννηθεί στην Κόρινθο το 1945 και ήταν γιατρός στο επάγγελμα.

Ασχολήθηκε με το φοιτητικό και τον ιατρικό συνδικαλισμό και ήταν μέλος του ΔΣ του συλλόγου φοιτητών της Ιατρικής και γενικός γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ από το 1974 και διετέλεσε μέλος των ΝΕ του κόμματος στην Αθήνα και στην Κορινθία. Την περίοδο 1982-1989 ήταν πρόεδρος του ΔΣ της Διώρυγας Κορίνθου. Πολιτευόταν από το 1977 και ήταν από τους θερμότερους υποστηρικτές του Κ. Σημίτη.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στους οικείους του:

«Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη τον Θεόδωρο Κοτσώνη, έναν αφοσιωμένο αγωνιστή της Δημοκρατικής Παράταξης, που έφυγε σήμερα από κοντά μας.

Μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974, εκλεγόταν Βουλευτής Κορινθίας από το 1989 έως το 2004, προσφέροντας τα μέγιστα στην τοπική κοινωνία.

Διετέλεσε Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας από το 1996 έως το 2000, αφήνοντας το στίγμα του στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του AIDS, καθώς και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας από το 2003 έως το 2004.

Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με σεβασμό για τη σπουδαία παρακαταθήκη στον πολιτικό βίο του τόπου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».

Ειδήσεις σήμερα:

Γάζα - Ανθρωπιστική βοήθεια: Στην Αίγυπτο το ελληνικό C-130 (εικόνες)

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών αυτήν την εβδομάδα