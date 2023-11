Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Απόλλων Πάτρας: περίπατος για το “τριφύλλι”

«Προπόνηση» Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Πάτρας πριν απ’ την Άλμπα.

Λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Κέντρικ Ναν στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έκανε μία «γερή» προπόνηση απέναντι στον Απόλλωνα Πάτρας, φτάνοντας στο εμφατικό 112-60 (μία απ’ τις πλέον ευρείες νίκες του στην Basket League) στο τελευταίο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της Basket League κι εξακολουθεί να απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στο βαθμολογικό πίνακα. Οι «πράσινοι» με μεγάλο πλουραλισμό στην επίθεση (7 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), «καθάρισαν» τη νίκη απ’ το πρώτο δεκάλεπτο κι εν συνεχεία έκαναν δοκιμές και συντήρηση δυνάμεων ενόψει του κομβικού αγώνα τους με την Άλμπα στο Βερολίνο την Παρασκευή (10/11) για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε το χρόνο σε 11 παίκτες του και είδε προς ικανοποίησή του τη ομάδα του να ξεπερνάει με άνεση για άλλο ένα ματς στο ΟΑΚΑ τους 100 πόντους και τον Δημήτρη Μωραΐτη να κάνει ένα πολύ «γεμάτο» και σχεδόν αλάνθαστο παιχνίδι ματς, με 16 πόντους (5/5 τρίπ.), 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 33-12, 62-27, 89-42, 112-60

Με προσήλωση απ’ το πρώτο λεπτό, ο Παναθηναϊκός πάτησε... γκάζι απ’ την αρχή και μετά το 5-5 δεν άφησε τον Απόλλωνα να πλησιάσει στο σκορ, κάνοντας ένα 13-0 σερί που δεν επέτρεψε στην ομάδα της Πάτρας να διεκδικήσει κάτι απ’ το συγκεκριμένο ματς.

Στην επιστροφή του Κώστα Σλούκα (8π., 5ασ.), μετά την απουσία του απ’ το ματς με την Μπαρτσελόνα (λόγω γαστρεντερίτιδας), ο Αταμάν βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα ευρύ ροτέισον, να ξεκουράσει εντελώς τον Λεσόρ και να μοιράσει το χρόνο στη δεύτερη γραμμή του Παναθηναϊκού, που έκανε... πάρτι απέναντι στον αδύναμο Απόλλωνα, ανεβάζοντας την τελική διαφορά στους 52 πόντους, έχοντας 57% στο τρίποντο (19/33).

Διαιτητές: Σκαλτσής, Λουλουδιάδης, Χατζημπαλίδης

Οι συνέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Γκάι 6 (2), Μπαλτσερόφσκι 13, Γκραντ 11 (3), Γκριγκόνις 8 (2), Μαντζούκας 10 (1), Καλαϊτζάκης 12 (2), Μωραΐτης 16 (5), Σλούκας 8 (2), Λεσόρ, Αντετοκούνμπο 11 (1), Ερνανγκόμεθ 13 (1), Μήτογλου 4.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (Κώστας Τζαμάκος): Ουάσιγκτον 13 (1), Γκιουζέλης 9 (3), Σαλούστρος 3 (1), Μπράουν 4, Μουράτος 5, Μπλέιλοκ 5 (1), Σκορδίλης, Βησσαρίου 5 (1), Όζμπορν 4, Καφεζάς 3 (1), Φιλιππάκος 9 (1).

