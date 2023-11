Κοινωνία

Ρέντης: Συλλήψεις για την διαρροή αμμωνίας σε επιχείρηση

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από το περιστατικό διαρροής αμμωνίας σε επιχείρηση στου Ρέντη κατά το οποίο ένα άτομο ανασύρθηκε λιπόθυμο.

Η αστυνομία προχώρησε σε δυο συλλήψεις για τον τραυματισμό εργαζομένου σήμερα το πρωί, λόγω διαρροής αμμωνίας σε επιχείρηση του Ρέντη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν ο 72χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 41χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, καθώς κατά την προανάκριση προέκυψε πως ο τραυματισμός του εργαζομένου είναι εργατικό ατύχημα.

Ο εργαζόμενος εντοπίσθηκε λιπόθυμος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης και διακομίσθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Ο τραυματίας είχε ανασυρθεί από συναδέλφους του και είχε παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν φθάσει επί τόπου η πυροσβεστική.

Για την αντιμετώπιση της διαρροής της αμμωνίας επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 5 οχήματα.

