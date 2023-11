Κόσμος

Ισραήλ - Υπουργός Οικονομικών: “ζώνες ασφαλείας” γύρω από τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη

Τι αναφέρει στην επιστολή του ο σκληροπυρηνικός Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ.

Ο σκληροπυρηνικός εθνικιστής υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς ζήτησε σήμερα να εφαρμοστούν ζώνες ασφαλείας γύρω από τους εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προσεγγίσουν στις περιοχές αυτές οι Παλαιστίνιοι αγρότες για τη συγκομιδή της ελιάς.

Η εποχή του μαζέματος της ελιάς, όταν οι Παλαιστίνιοι καλλιεργητές περνούν περισσότερο χρόνο στα χωράφια τους για τη συγκομιδή, συχνά οδηγεί σε συγκρούσεις μεταξύ των εποίκων και των Παλαιστίνιων κατοίκων στη Δυτική Όχθη.

Ο Σμότριτς, ο επικεφαλής ενός από τα θρησκευτικά-εθνικιστικά κόμματα που μετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, έγραψε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ζητώντας τους να εφαρμοστούν «ειδικές ζώνες» γύρω από τους εβραϊκούς οικισμούς ώστε να μην τους πλησιάζουν οι Παλαιστίνιοι, ακόμη και κατά την εποχή της συγκομιδής. Σύμφωνα με τον Σμότριτς, η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τους ενόπλους της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ ήταν ένα μάθημα για τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης.

«Ζητώ να εκδοθεί αμέσως μια γραπτή οδηγία από την πολιτική ηγεσία προς τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για τη δημιουργία αυτών των ζωνών ασφαλείας γύρω από τους οικισμούς και τους δρόμους και να εμποδιστούν οι Άραβες να τις πλησιάζουν», γράφει στην επιστολή του. Πρότεινε επίσης να δοθούν αποζημιώσεις σε εκείνους που δεν θα έχουν πρόσβαση στις καλλιέργειές τους.

Το γραφείο του Νετανιάχου απέφυγε να σχολιάσει ενώ εκείνο του Γκάλαντ ανέφερε ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο ακόμη.

Ο Σμότριτς, το κόμμα του οποίου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους εποίκους, έχει συγκρουστεί κατ’ επανάληψη με τον Γκάλαντ, έναν πρώην στρατηγό, αφού ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο συνασπισμός του Νετανιάχου.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι έχει ζητήσει πολλές φορές να αναθεωρηθεί η πολιτική ασφαλείας στην περιοχής, που μέχρι σήμερα επικεντρώνεται στην προστασία της συγκομιδής. «Με κάθε σεβασμό, αυτό είναι τρέλα και δεν θα το ανεχθώ πλέον», γράφει στην επιστολή του.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν υπερδιπλασιαστεί μετά τις 7 Οκτωβρίου. Ο Σμότριτς αρνήθηκε επίσης να χορηγήσει ένα μέρος των φόρων που συλλέγονται από το Ισραήλ για λογαριασμό της Παλαιστινιακής Αρχής με βάση μια παλαιότερη συμφωνία τους, παρά την έκκληση του Γκάλαντ να δοθούν τα χρήματα αυτά για να διαφυλαχθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

