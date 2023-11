Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 7 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιες διεθνείς και παγκόσμιες ημέρες είναι σήμερα.

-

Σήμερα 6 Νοεμβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αθηνοδώρου, Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή.

Αυτό σημαίνει ότι, γιορτάζουν όσοι λέγονται:

Αθηνόδωρος, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Δώρης, Αθηνοδώρα

Ερνέστος, Ερνέστα, Ερνεστίνη, Ερνεστίνα

Θεαγένης, Θεαγένιος, Θεαγενεία, Θεαγενία

Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος

Η ανατολή του ήλιου είναι στις 06:56, η δύση στις 17:20 και η Σελήνη είναι 24 ημερών.

Οι βίοι των Αγίων

Οι άγιοι Μελάνιππος, Κασσίνη και Αντώνιος ήταν από την πόλη Άγκυρα της Μικράς Ασίας και έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο Αντώνιος ήταν γιος του Μελάνιππου και της Κασσίνης. Όντας ενάρετοι χριστιανοί, ανάθρεψαν τον γιο τους με μεγάλη επιμέλεια και τον ανέδειξαν σε άξιο μέλος της κοινωνίας και δόκιμο εργάτη του Ευαγγελίου. Όταν ο Αγριππίνος πληροφορήθηκε τη χριστιανική πίστη τους, πρόσταξε τη σύλληψή τους. Προσπάθησε να αλλάξει την πίστη των γονέων λέγοντάς τους ότι από αυτούς εξαρτάται η ζωή του παιδιού τους και ότι αν απαρνιόντουσαν τον Κύριο θα χάριζε τη ζωή στον γιο τους. Τον δε Αντώνιο τον πίεζε ψυχολογικά, λέγοντάς του ότι μπορεί να σώσει τους γονείς του. Εκείνοι όμως δεν φοβήθηκαν τον μαρτυρικό θάνατο, καθώς ήταν αφοσιωμένοι ολόψυχα στον Κύριο. Ο Αγριππίνος εξοργίστηκε ακούγοντας τους να εξυμνούν τον Ιησού, παρ’όλο τις απειλές του και διέταξε τον βασανισμό τους. Τον Μελάνιππο και την Κασσίνη τους θανάτωσε κρεμασμένους πάνω σε ξύλο, τον δε Αντώνιο τον βασάνισαν φρικτά και μετά τον έβαλαν μέσα σε αναμμένο κλίβανο. Όμως με τη βοήθεια της Θείας Χάρης, ο άγιος έμεινε αβλαβής. Βλέποντας το θαύμα αυτό πολλοί πίστεψαν στο Χριστό. Έπειτα έριξαν τον άγιο σε πυρακτωμένη κάμινο, πάλι όμως χάρη στη Θεία επέμβαση έμεινε εν ζωή. Τελικά οι δήμιοι τον αποκεφάλισαν και έτσι ο άγιος Αντώνιος ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο, όπως οι γονείς του, με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Πηγή: ecclesia.gr