“The 2Night Show” – Ivan Greko: Στη Σουηδία έκανα κάποια πράγματα από ανάγκη, δεν τα συνιστώ σε κανέναν

"Υπήρχαν εποχές που ζούσα σε μία παράνοια, δεν ήξερα ποιος ήταν φίλος και ποιος εχθρός μου. Ήταν λίγο οι κακές παρέες, υπήρχε και ζόρι με τα λεφτά", παραδέχεται ο δημοφιλής τράπερ.

Καλεσμένος στην εκπομπή The 2Night Show βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ο Ivan Greko. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης της τραπ, που τα τραγούδια του γίνονται viral και μετράνε εκατομμύρια views στο YouTube, μίλησε για τα εφηβικά του χρόνια στη Σουηδία και πώς βίωσε τη μετακόμιση με την οικογένειά του από την Πάτρα στη Στοκχόλμη σε ηλικία 15 ετών.

«Ήμασταν οικονομικοί μετανάστες στη Στοκχόλμη, έζησα εκεί για περίπου 5 χρόνια. Ήταν πολύ δύσκολο. Την πρώτη στιγμή που κατέβηκα από το αεροπλάνο και μπήκα στο τρένο για να πάω στο σπίτι, άκουσα τον εκφωνητή που έλεγε τις στάσεις και είπα μέσα μου: δεν πρόκειται ποτέ να τη μάθω αυτή τη γλώσσα. Κι όμως τη μιλάω πολύ καλά μέχρι και σήμερα», είπε αρχικά ο Ivan Greko.

«Είχα μεγάλη άρνηση, δεν ήθελα να πηγαίνω σχολείο. Δεν γούσταρα καθόλου εκεί. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τους μετανάστες στη Σουηδία, όμως τους Έλληνες τους έχουν αρκετά ψηλά. Υπήρχαν περιστατικά που με έκαναν να νιώσω περίεργα αλλά ο ρατσισμός σε μένα πέρασε και δεν ακούμπησε», περιγράφει στη συνέχεια ο δημοφιλής τράπερ στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Το μόνο που μου έδινε χαρά στη Σουηδία ήταν το ποδόσφαιρο. Ήταν να παίξω στην Άικο Στοκχόλμης αλλά δύο βδομάδες πριν το δοκιμαστικό έπαθα ρήξη χιαστού. Μετά απ’ αυτό με πήρε από κάτω, γιατί είχα και κάποιες επιπλοκές και έφτασα από ένα χειρουργείο να κάνω πέντε.

Από ‘κει και πέρα ήταν λίγο οι κακές παρέες, υπήρχε και ζόρι με τα λεφτά. Έκανα κάποια πράγματα για να επιβιώσω και να βοηθήσω και την οικογένεια μου. Ήταν πολύ της μόδας τότε να κάνεις freestyle και να τα ανεβάζεις στο Instagram, έτσι το κάναμε με την παρέα μου αλλά σαν χόμπι», αφηγείται ο Ivan Greko για το πώς ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική.

«Υπήρχαν εποχές που ζούσα σε μία παράνοια, δεν ήξερα ποιος ήταν φίλος και ποιος εχθρός μου. Είχα και κάποιες ιστορίες με την αστυνομία αλλά την έβγαλα καθαρή. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη τότε, δεν το συνιστώ σε κανέναν. Υπάρχουν πολύ πιο όμορφα πράγματα να κάνεις στη ζωή σου αρκεί να το ψάξεις. Αυτά δεν είναι σίγουρα για κανέναν», καταλήγει ο Ivan Greko.

