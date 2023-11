Πολιτική

Τσιόδρας: Όσο συνεχίζεται η αισχροκέρδεια, θα συνεχίζονται και τα πρόστιμα

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού για τη Μέση Ανατολή, την ακρίβεια και την παρουσία Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις για Γιαννάκου και Σημίτη.

«Ανησυχητική» χαρακτήρισε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναφέρθηκε στη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα και είπε για τη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει σχετικά για την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ υπογράμμισε τη δυσκολία πρόσβασης της όποιας βοήθειας εκεί.

Είπε χαρακτηριστικά ότι, η Ελλάδα έστειλε χθες ένα C-130, όμως την ίδια ώρα, η πρόσβαση από θαλάσσης στη Γάζα είναι σχεδόν αδύνατη, για τον λόγο του ότι, δεν υπάρχουν υποδομές λιμανιού για την προσέγγιση πλοίου.

«Δεν θεωρείται λελογισμένη αντίδραση αυτό που βλέπουμε στη Γάζα», είπε επικαλούμενος τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και συμπλήρωσε παράλληλα ότι, η Χαμάς χρησιμοποιεί ως ασπίδα τους άμαχους, όμως αυτό δεν δίνει στο Ισραήλ το δικαίωμα να βομβαρδίσει σχολεία και νοσοκομεία.

Ερωτηθείς σχετικά με την παρουσία του Πρωθυπουργού στις χθεσινές εκδηλώσεις για τη Μαριέττα Γιαννάκου και τον Κώστα Σημίτη, είπε ότι, «πήγε για να τιμήσει τον πρώην Πρωθυπουργό. Η Μαριέττα ήταν ένα στέλεχος της ΝΔ, και ήθελε να τιμήσει κι έναν επί 8 χρόνια πρωθυπουργό»,.

«Σαφέστατα προβληματίζει τον Πρωθυπουργό το θέμα της ακρίβειας. Περιμένω περισσότερους ελέγχους από την Επιτροπή Ανταγωνισμού», ανέφερε και τόνισε ότι, τα μέτρα για την ακρίβεια είναι:

Αύξηση εισοδήματος

Στοχευμένα μέτρα για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Και έλεγχοι.

Υπογράμμισε δε πως, «όσο συνεχίζεται η αισχροκέρδεια, θα συνεχίζονται και τα πρόστιμα».

Το υπουργείο έχει τον κατάλογο με τα υπερτιμημένα προϊόντα και προσπαθούν να συνδυαστούν οι τιμές. Στις εταιρείες που έχουν επιβληθεί πρόστιμα, βλέπουμε μείωση τιμών», συμπλήρωσε.

Σχετικά με την επιταγή ακρίβειας, είπε ότι, «μελετάμε να δούμε τι θα περισσέψει στο τέλος του χρόνου», αρνούμενος να κάνει προαναγγελίες και τόνισε ότι, «έχετε δει ότι, μέχρι σήμερα ό,τι περισσεύει δίνεται».

Τόνισε επιπλέον πως, «είχαμε φέτος μια πολύ δύσκολη κατάσταση στη Θεσσαλία, κατευθύνθηκαν εκεί πάρα πολλά χρήματα».

Για την ενέργεια και απαντώντας στο ερώτημα του αν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα, είπε ότι, «ανακοίνωσε τα μέτρα για το ρεύμα την προηγούμενη εβδομάδα ο κ.Σκυλακάκης».





