Κοινωνία

Παρενόχληση ανηλίκων: Γονείς κατήγγειλαν γυμναστή σε δημοτικό σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πατέρας ενός από τα παιδιά μίλησε στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση. Πώς η καταγγελία οδήγησε στη σύλληψη του δασκάλου.

-

Γονείς μαθητών Δημοτικού Σχολείου της Αττικής κατήγγειλαν τον γυμναστή τους ότι, παρενοχλεί και κακοποιεί τα παιδιά τους.

Ένας από τους γονείς των 50 παιδιών που προχώρησαν στην καταγγελία μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σημειώνοντας πως ο ίδιος είχε παράπονα από την κόρη του ότι, «ο δάσκαλος την γαργαλούσε».

«Πολλοί γονείς μας έκαναν παράπονα πως υπήρχαν γαργαλητά και άλλα πράγματα», είπε για το περιστατικό που αποκαλύφθηκε πριν από 3-4 ημέρες. «Πήγαμε στο σχολείο κι εκείνος το αρνήθηκε», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, ο γυμναστής «κλείδωνε τα παιδιά στην τάξη με ηλιοφάνεια και δεν τα άφηνε να βγουν έξω, έλεγε πως τα έβαζε τιμωρία» και σημείωσε πως, «επικοινωνήσαμε με τον διευθυντή, δεν γνωρίζει το περιστατικό, είχε δει κάποια πράγματα, είχαν γίνει συστάσεις».

«Έχουμε κάνει καταγγελία και ο κύριος βρίσκεται στο Τμήμα», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολούσε στον αέρα σε κοινωνική εκδήλωση

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)