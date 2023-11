Οικονομία

Φοροδιαφυγή: Η ΑΑΔΕ κατέγραψε 1,4 εκ. παραβάσεις το 2023

Συνεχίζεται το μπαράζ φορολογικών ελέγχων από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συνεχίζονται, με αμείωτο ρυθμό, οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με στόχο τον εντοπισμό επιχειρήσεων, οι οποίες φοροδιαφεύγουν.

Η ΑΑΔΕ έχει δώσει εφέτος ιδιαίτερη σημασία στους στοχευμένους ελέγχους, όπως αυτοί προκύπτουν από τον ειδικό αλγόριθμο ανάλυσης κινδύνου, με βάση και την ευρύτερη φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Παράλληλα, συνεχίζονται να πραγματοποιούνται και οι επιτόπιοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της ελεγκτικής δραστηριότητας διαδραμάτισε και η διεύρυνση της αποστολής ελεγκτών σε επιχειρήσεις διαφορετικών νομών, από αυτόν, όπου εργάζονται.

Ταυτόχρονα, οι εκτεταμένες διασταυρώσεις και τα στοιχεία από τις ψηφιακές πλατφόρμες, e-send και myDATA, συνδυαστικά με τα στοιχεία συναλλαγών από τα POS, βοήθησαν σημαντικά τη στόχευση των ελέγχων.

Εντοπίστηκαν επιχειρήσεις με παραβάσεις μη έκδοσης και μη διαβίβασης φορολογικών στοιχείων, καθώς και πλήθος περιπτώσεων, όπου η πληρωμή είχε γίνει με πλαστικό χρήμα, αλλά η επιχείρηση δεν είχε κόψει ή δεν είχε διαβιβάσει τα αντίστοιχα παραστατικά.

Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, επιβλήθηκε κλείσιμο 48 ωρών, καθώς και τα αναλογούντα πρόστιμα.

Αναλυτικότερα, από τις αρχές της χρονιάς έως και τις 31 Οκτωβρίου:

Πραγματοποιήθηκαν 67.000 έλεγχοι (31% με παράβαση)

Καταγράφηκαν 1,4 εκατ. παραβάσεις

Με καθαρή αποκρυβείσα αξία 33 εκατ. ευρώ

Πλέον ΦΠΑ άνω των 7 εκατ. ευρώ

Έκλεισαν για 48 ώρες 830 επιχειρήσεις

Και επιβλήθηκε ειδική χρηματική ποινή σε 170 επιχειρήσεις (πρόκειται για ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις, που δεν προβλέπεται το κλείσιμό τους, λόγω του αντικειμένου τους, ώστε να εξυπηρετούν τους πελάτες τους).

