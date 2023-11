Κοινωνία

Εργατικό δυστύχημα στη Λαμία: Φρικτός θάνατος για 60χρονο

Τραγωδία το πρωί της Τρίτης σε εργοτάξιο, όταν ο άτυχος άντρας εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα πίσσας.

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας εργάτης 60 ετών, το πρωί της Τρίτης 7 Νοεμβρίου 2023 σε εργοτάξιο της περιοχής της Λαμίας, όταν κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα πίσσας.

Σοκαρισμένοι όλοι οι συνάδελφοι του, έσπευσαν μάταια να προσφέρουν βοήθεια, ενώ συγχρόνως ειδοποίησαν Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ.

Ωστόσο για τον άτυχο εργάτη ήταν αργά όταν έφτασαν οι διασώστες. Δεκαπέντε πυροσβέστες της 7ης EMAK και της Π.Υ. Λαμίας με 6 οχήματα επενέβησαν για τον εξαιρετικά δύσκολο απεγκλωβισμό της σορού του άτυχου άνδρα.

Για το εργατικό δυστύχημα ενημερώθηκε και η αστυνομία που θα διενεργήσει την προανάκριση. Αναμένεται να παραγγελθεί και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του φοβερού δυστυχήματος.

