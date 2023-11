Παράξενα

Μπαπέ: Η μαμά μου με έβαζε να πλένω τα πιάτα ακόμη και όταν ήμουν παγκόσμιος πρωταθλητής

Ο Κιλιάν Μπαπέ, είναι χωρίς αμφιβολία, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές των τελευταίων ετών και θα καταγραφεί στην Ιστορία του λαοφιλέστερου παιχνιδιού, ως ένας από τους καλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών.

Ταυτόχρονα, όμως, ο νεαρός Γάλλος (σ.σ. με καταγωγή από το Καμερούν) επιθετικός, παραμένει προσγειωμένος και ταπεινός έξω από τα γήπεδα, στοιχεία που πήρε από την οικογένεια του και ειδικότερα από την μητέρα του.

Ο Γάλλος διεθνής άσος, παραχώρησε συνέντευξη στην ιστοσελίδα «Brut» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα μαθήματα ζωής, που του έδωσε κι εξακολουθεί να του δίνει η μητέρα του, Φαϊζά Λαμαρί, όπως το... πλύσιμο των πιάτων ακόμη και όντας παγκόσμιος πρωταθλητής!

«Όχι, δεν το κάνω πια», είπε γελώντας ο Μπαπέ και πρόσθεσε: «Αλλά είναι αλήθεια ότι για πολύ καιρό η μητέρα μου ήθελε να το κάνω, για να κατανοώ την αξία των πραγμάτων και για να μπορώ να κάνω πράγματα μόνος μου, ώστε να μην με βοηθούν άλλοι και να συνειδητοποιήσω την αξία που έχουν τα πάντα στην ζωή. Ωστόσο μου το... υπενθυμίζει συχνά. Αλλά είναι μητέρα»..

