Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι θετικές όψεις της Αφροδίτης και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

"Η Αφροδίτη επιτέλους περνά στο Ζυγό και έτσι δίνει ευκαιρίες και στα αισθηματικά μας αλλά και στα επαγγελματικά, σε σχέση με τη θέση που είχε στην Παρθένο και δημιουργουσε γκρίνια" είπε ξεκινώντας η αστρολόγος.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

