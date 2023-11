Κόσμος

Κύπρος – Μπαχτσελί: Ακραία πρόκληση με το ψευδοκράτος στα Κατεχόμενα

Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερνοτγάν, μεταξύ άλλων, το αποκάλεσε, “Τουρκικό Κράτος της Κύπρου”.

Την πεποίθησή του ότι οι Τουρκοκύπριοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη σύνοδο του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών υπό το καθεστώς της χώρας – παρατηρητή εξέφρασε ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και κυβερνητικός εταίρος του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματός του, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί δήλωσε: «Η εποχή είναι πλέον η εποχή της Τουρκίας. Η καρδιά του κόσμου χτυπά στην τουρκική ζώνη. Η ειρήνη είναι τα καλά νέα που φέρνει η τουρκικής ζώνη. Η σύνοδος κορυφής των τουρκικών κρατών πραγματοποιήθηκε στο Καζακστάν στις 3 Νοεμβρίου. Η σύνοδος κορυφής έδωσε ένα μήνυμα στον κόσμο. Το πνεύμα της ενότητας του τουρκικού κόσμου υλοποιήθηκε σε κάθε τομέα. Ο επόμενος αιώνας θα είναι ο δεύτερος τουρκικός αιώνας».

Καταλήγοντας ο ηγέτης των εθνικιστών Γκρίζων Λύκων ανέφερε: «Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στους αρχιτέκτονες της τουρκικής εποχής, τον πρόεδρό μας και τους προέδρους των τουρκικών κρατών. Πιστεύω ότι το “Τουρκικό Κράτος της Κύπρου” θα συμμετάσχει ως παρατηρητής στην επόμενη (συνάντηση) του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών».

Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών στην πρωτεύουσα Αστάνα του Καζακστάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπενθύμισε ότι η Σύνοδος Κορυφής της Σαμαρκάνδης πέρυσι έλαβε την απόφαση να παραχωρήσει ομόφωνα το καθεστώς του μέλους-παρατηρητή στο ψευδοκράτος. Σύμφωνα με τον κ. Ερντογάν, «με την απόφαση αυτή, ο τουρκικός κόσμος έδειξε σε όλους ότι οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι δεν εγκατέλειψαν την πατρίδα τους παρόλο που ήταν απομονωμένοι, δεν ήταν μόνοι τους».

«Είναι υποχρέωσή μας να ενεργούμε αλληλέγγυα με τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης τουρκικής οικογένειας» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι θα δούμε την “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου” ανάμεσά μας με το καθεστώς του μέλους παρατηρητή στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής μας, όπως έχουμε αποφασίσει».

