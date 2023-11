Life

“Αρένα”: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η ετοιμότητα της ελληνικής Πολιτείας

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής "Αρένα" παρουσιάζουν για πρώτη φορά μοντέλα προσομοίωσης για την Αττική και άλλες περιοχές.

Την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου μπαίνει ξανά στην «ΑΡΕΝΑ», βάζοντας στο κέντρο της έρευνάς της τα ακραία καιρικά φαινόμενα και την ετοιμότητα της ελληνικής Πολιτείας.

Η πρώτη κακοκαιρία του χειμώνα «σάρωσε» τη χώρα. Πόσο έτοιμοι είμαστε για νέα ακραία καιρικά φαινόμενα, και τι προβλήματα θα προκύψουν από τις καμένες εκτάσεις του καλοκαιριού;

Καθηγητές και ερευνητές παρουσιάζουν για πρώτη φορά μοντέλα προσομοίωσης για την Αττική και άλλες περιοχές, που δείχνουν ακόμα και ποιο οικοδομικό τετράγωνο μπορεί να κινδυνεύσει. Ποια από αυτά δεν γνωρίζει καν η Πολιτεία και γιατί;

Η δημοσιογραφική έρευνα της «ΑΡΕΝΑΣ» φέρνει στο φως «γυμνά» μετεωρολογικά ραντάρ και αποκαλύπτει τι λειτουργεί και τι όχι. Ποια όργανα θεωρούν οι ειδικοί ότι έχει ανάγκη η χώρα για την πρόληψη, ποια ενώ ζητήθηκαν… δεν έφτασαν ποτέ;

Η δημοσιογραφική έρευνα αποκαλύπτει, ακόμη, την επόμενη μέρα στις πληγείσες περιοχές μέσα από ένα οδοιπορικό σε Aρκαλοχώρι και Θεσσαλία, όπου στην κάμερα της εκπομπής μιλούν οι κάτοικοι για το πώς αντιμετώπισαν τις μεγάλες καταστροφές.

Τέλος, η «ΑΡΕΝΑ» παρουσιάζει ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για το τι «βλέπει» και πώς παρεμβαίνει σε έκτακτες περιστάσεις το συντονιστικό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της «ΑΡΕΝΑΣ», ερευνούν, καταγράφουν και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας, μέσα από μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ζωντανά στο στούντιο, η συζήτηση ξεκινά, όχι μόνο με τους καλεσμένους, αλλά και με τους τηλεθεατές μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου

