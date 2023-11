Life

“The 2Night Show” με σπέσιαλ καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Ξεχωριστοί καλεσμένοι και ιδιαίτερες συζητήσεις στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τρίτη 7 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Χάρη Σώζο. Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει με ενθουσιασμό για τον ρόλο του στη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 «Μετά τη Φωτιά». Γιατί δεν παρακολουθεί ποτέ τις σειρές που έχει παίξει; Γιατί δεν θα ήθελε η κόρη του να γίνει ηθοποιός; Πόσο περήφανος νιώθει για τον γιο του, που υπογράφει μουσικά μεγάλες επιτυχίες; Έχει οδηγήσει ξανά μηχανή μετά το τροχαίο ατύχημά του; Τέλος, ο Χάρης Σώζος μιλάει για τον Στέφανο Κασσελάκη, εξηγεί γιατί τον ψήφισε και δηλώνει πως τελικά η πολιτική…δεν του πάει.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show», είναι η «5 MinuteMum», Έλενα Χαραλαμπούδη. Η αγαπημένη ηθοποιός, youtuber και tiktoker μιλάει για τα χιουμοριστικά βίντεό της, που παρουσιάζουν την Ελληνίδα μάνα χωρίς εξιδανικευμένες καταστάσεις. Πώς είναι η ίδια σαν μητέρα; Από που εμπνέεται τη θεματολογία των βίντεο που κάνει; Πώς προέκυψε η συνεργασία της με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα; Θα κάνουν και άλλα βίντεο με θέμα το «Τότε και Τώρα»; Τέλος, η viral μαμά μιλάει για τη θεατρική παράσταση «Μίξερ», στην οποία θα πρωταγωνιστεί και θα αλλάζει τουλάχιστον 25 ρόλους αλλά και για την εκπομπή της στο Kids Radio που θα απευθύνεται σε γονείς.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Νight Show»: Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 24:00.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης

