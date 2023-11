Πολιτική

Γάζα – Μητσοτάκης: Ναι υπό προϋποθέσεις στη δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου

Ο Πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στο Politico, εν όψει της συμμετοχής του στη Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι.

Την προοπτική να συμμετάσχει υπό προϋποθέσεις η Ελλάδα σε έναν θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο προς τη Λωρίδα της Γάζας εκφράζει μέσω συνέντευξης του στο Politico, που θα δημοσιευθεί ολόκληρη μεθαύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «λόγω της γεωγραφίας μας, εάν μπορούμε να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια με έναν οργανωμένο τρόπο και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η βοήθεια θα φθάσει σε όλους όσοι την έχουν πραγματικά ανάγκη, θα ήμασταν ευτυχείς να το κάνουμε».

Εν όψει μάλιστα και της συμμετοχής του στη μεθαυριανή Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθυμίζει ότι «ελληνικό αεροπλάνο προσγειώθηκε τις προηγούμενες ώρες στην Αίγυπτο παραδίδοντας ανθρωπιστική βοήθεια και εάν μπορούμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα ενός θαλάσσιου διαδρόμου, ο οποίος βεβαίως θα πρέπει να περιβάλλεται από την πλήρη ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων πλευρών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα συγκεκριμένα πλοία θα φθάσουν με ασφάλεια στη Γάζα θα το πράξουμε».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός προσέθεσε, εξάλλου, ότι «το πλεονέκτημα του θαλάσσιου διαδρόμου είναι ότι μπορείς να συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια σε ένα πλοίο εν συγκρίσει με ένα φορτηγό. Συνεπώς, εάν τα logistics βγαίνουν και όντως βολεύει μία τέτοια προοπτική παρά να μεταφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια μέσω αεροπλάνου και ακολούθως να τη μεταφορτώνουμε σε φορτηγά, εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό και μπορεί να γίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, θα ήμουν πολύ χαρούμενος να συμμετέχουμε σε μία τέτοια πρωτοβουλία».

