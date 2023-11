Life

“Η Μάγισσα”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Η Δαμιανή φοβάται ότι η Θεοφανώ, μέσα από τα οράματά της, θα φτάσει σε εκείνη και θα αποκαλύψει τον πραγματικό ένοχο για τη δολοφονία του βρέφους…

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Μάνη, 1817…

Δύο ισχυρές οικογένειες, δύο σπαρασσόμενες πατριές που έχουν συμφιλιωθεί μέσα από τον γάμο των παιδιών τους. Μια εξαφάνιση, όμως, θα αναβιώσει την παλιά έχθρα. Ένας ανελέητος πόλεμος ξεκινά κι ένα κορίτσι, που έχει οδηγό τα οράματά του, θα κάνει τα πάντα για να κρύψει αυτό το χάρισμα, ώστε να γλιτώσει από το στίγμα της μάγισσας. Στα μάτια της, το σκοτάδι θα γίνει φως…

Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης







Trailer

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 21

Ο γάμος του Τζανή και της Κερασίνας πραγματοποιείται χωρίς εμπόδια.

Ο Σπήλιος δεν καταφέρνει να βρει τον θησαυρό, ενώ η συμμαχία του με τον Μιχαήλ και τον Δραγουμάνο θα τον φέρει αντιμέτωπο με τον Μαριόλη.

Η Μεταξία τείνει ψεύτικη χείρα φιλίας στην Κερασίνα.

Ο Πετρούνης προτείνει στον Σπήλιο μια ιδέα που μπορεί να τον βάλει στο συμβούλιο των καπετάνιων, ενώ ο Κανέλλος θα δεχτεί μια επίσκεψη που θα τον καταρρακώσει.

Η Θεοφανώ επισκέπτεται με τη Σιμώνη τη σπηλιά που γεννήθηκε, προκειμένου να ελέγξει το χάρισμά της ή ν’ απαλλαγεί από εκείνο μια για πάντα. Όμως, τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως πρέπει…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Νίκος Ντάλας, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής, η Θέμις Μπαζάκα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Μελίνα Τσαμπάνη-Πέτρος Καλκόβαλης

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Χαρίτος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Βασίλης Κασβίκης

Σκηνογράφος: Δημήτρης Κατσίκης

Ενδυματολόγος: Τριάδα Παπαδάκη

Μοντάζ: Λύδια Αντώνοβα

Οργάνωση Εκτ. Παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση Παραγωγής: JΚ PRODUCTIONS-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

