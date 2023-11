Life

“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση από το αποψινό καθηλωτικό επεισόδιο των "Παγιδευμένων".

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

«Μπορεί να παρεξηγήσεις, να κάνεις λάθη, αλλά ποτέ δε θα αμφιβάλεις για τα αισθήματά σου»

Ίντιθ Γουόρτον

Τρίτη 7 Νοεμβρίου

Επεισόδιο 12

Οι εξελίξεις στην υπόθεση για την εύρεση της Άννας είναι καταιγιστικές, καθώς ο Δημήτρης και η ομάδα ανακαλύπτουν το όνομα του βασικού υπόπτου.

Όσο η έρευνα προχωρά, στο υπόγειο πυροδοτούνται εντάσεις, καθώς ένας από τους αιχμαλώτους βρίσκεται νεκρός.

Η Ειρήνη καταρρέει μην μπορώντας να πιστέψει ότι χάνει και τρίτο μέλος από την οικογένειά της.

Τα στοιχεία που θα έρθουν στο φως για την ταυτότητα του δολοφόνου οδηγούν τον Δημήτρη στα ίχνη του. Θα καταφέρει να τον πιάσει και να σώσει την Άννα;

Θύμα ή θύτης ο Παναγιώτης; Ποια βήματα τον οδήγησαν στο υπόγειο; Ποιες εξηγήσεις δίνει στην Άννα;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

