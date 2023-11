Κόσμος

Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Ερντογάν θα συναντηθεί με ηγέτη της Χαμάς στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρακτορείο ειδήσεων Maan, ανέφερε ότι ο Χανίγιε και ανώτερα στελέχη της Χαμάς βρίσκονται ήδη στην Τουρκία.

-

Η εφημερίδα Yediot Ahronot υποστηρίζει ότι ο ηγέτης της Χαμάς Χανίγιε αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ερντογάν στην Τουρκία.

Άλλα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ισχυρίστηκαν ότι ο επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε έφτασε ήδη στην Τουρκία και ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η ισραηλινή εφημερίδα Hayom, επικαλούμενη το πρακτορείο ειδήσεων Maan, ανέφερε ότι ο Χανίγιε και ανώτερα στελέχη της Χαμάς βρίσκονται επίσης στην Τουρκία.

Ο Χανίγιε συναντήθηκε με τον θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη χθες. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Ερντογάν και ο Χανίγιε είχαν τηλεφωνική συνομιλία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον απέλυσαν, τον εκβίασαν και τον λήστεψαν!

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)