Κοινωνία

Πεδίον του Άρεως: Τράπερ συνελήφθη με κοκαϊνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύλληψη του 27χρονου τράπερ ήταν επεισοδιακή. Πώς τον ακινητοποίησαν οι αστυνομικοί και του πέρασαν χειροπέδες.

-

Στην σύλληψη γνωστού τράπερ στην κατοχή κοκαΐνης, προχώρησαν αστυνομικοί στο Πεδίον του Άρεως.

Πρόκειται για έναν 27χρονο τράπερ, γνωστός κυρίως σε νεαρές ηλικίες, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ κινούνταν μαζί με ένα ακόμη άτομο, στην συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Μαυροματαίων το βράδυ του Σαββάτου.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του τράπερ, 122 γραμμάρια κοκαΐνη, όπου πέταξε στον δρόμο μόλις ειδε τους αστυνομικούς.

Άμεσα οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Παράλληλα στην κατοχή του βρέθηκαν 2.350 ευρώ.





Ειδήσεις σήμερα:

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Ασπρόπυργος - Ασέλγεια: Δίωξη για κακούργημα στον γυμναστή

Πέθανε ο Νίκος Γιούτσος - Θρήνος στον Ολυμπιακό