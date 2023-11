Πολιτική

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και η ακρίβεια (βίντεο)

Ο υπουγός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης στο δελτίο του ΑΝΤ1 για την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης βρέθηκε καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης.

Ο υπουργός, μίλησε μεταξύ άλλων στον Νίκο Χατζηνικολάου για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε μερίδα των ελεύθερων επαγγελματιών.

“Δεν είναι οριζόντιος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Για αυτούς που πληρώνουν θα υπάρξει και μείωση. Εκείνοι που θα αισθανθούν παραπάνω πίεση είναι εκείνοι που πληρώνουν λιγότερα από αυτά που βγάζουν”, είπε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης και τόνισε το ζήτημα ότι μεγάλο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλώνει μικρότερο εισόδημα από τους υπαλλήλους που έχει.

Όσον αφορά τα “πυρά” της αντιπολίτευσης ανέφερε: “Το νομοσχέδιο έχει μέσα δέκα ακόμη μέτρα που αφορά είτε άλλες ομάδες αλλά και σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου” και τόνισε ότι το νομοσχέδιο φέρνει ηλεκτρονικούς ελέγχους.

Στόχος είναι με την πάταξη της φοροδιαφυγής, να μειωθούν εν τέλει οι φορολογικοί συντελεστές είπε ακόμη ο Υπουργός.

Όσον αφορά στην ακρίβεια δήλωσε: “Δεν είπαμε ότι τα μέτρα αρκούν. Πράγματι η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Έχουμε τον τρίτο-τέταρτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Η κυβέρνηση δρα σε τρία επίπεδα” και τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν χαρίστηκε στην αισχροκέρδεια.

Όσον αφορά το βοήθημα που δόθηκε πέρυσι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριν τα Χριστούγεννα και το ενδεχόμενο να υπάρξει και φέτος ο Κωστής Χατζηδάκης είπε: “Βλέπουμε κάθε μέρα πως εξελίσσονται τα πράγματα, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να δούμε το θέμα με όσο πιο θετικό μάτι γίνεται, πάντως στο μέτρο του δυνατού, θα “ξύσουμε τον πάτο του βαρελιού” για να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.”





