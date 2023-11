Αθλητικά

Μαραντόνα: Στους κληρονόμους του πέρασαν τα δικαιώματα του ονόματός του

Απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, δικαιώνει τους κληρονόμους, έναντι της εταιρίας Sattvica.

Οι κληρονόμοι του Ντιέγκο Μαραντόνα θα είναι στο εξής εκείνοι που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν για εμπορικούς λόγους το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ ο οποίος απεβίωσε τέτοιες μέρες πριν από τρία χρόνια. Απόφαση του Γενικού Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, δικαιώνει τους κληρονόμους, έναντι της εταιρίας Sattvica η οποία διαχειριζόταν τα δικαιώματα με βάση μία συμφωνία που είχε συνάψει ο Ντιέγκο με τον δικηγόρο του από το 2008.

Όμως, οι κληρονόμοι του προσέφυγαν στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν καθώς η απόφαση εστιάζει μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι: «Τα έγγραφα που προσκόμισε η εταιρία δεν αιτιολογούν τη δημιουργία σήματος κατατεθέντος (trademark). Επιπροσθέτως, ο Μαραντόνα πέθανε πριν κατατεθεί η σχετική αίτηση, συνεπώς η Sattvica δεν ήταν σε θέση να διορθώσει τις ελλείψεις που παρουσιάστηκαν».

Έτσι, η ευρωπαϊκή επιτροπή ευρεσιτεχνίας (EUIPO) καλείται να απορρίψει την σχετική αίτηση που υπάρχει στα γραφεία της από το 2015, όταν η Sattvica ζήτησε να της κατοχυρωθεί το δικαίωμα χρήσης του trademark. Μπορεί, ωστόσο, να προσφύγει στο Ανώτατατο Δικαστήριο της Ε.Ε. για να εφεσιβάλει την απόφαση.

