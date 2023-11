Αθλητικά

Παναθηναϊκός: εκτός δράσης ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στους "πράσινους" μετά τον τραυματισμό του Ισπανου φόργουορντ.

-

Η ατυχία χτύπησε το «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα δύο μηνών! Ο Ισπανός διεθνής φόργουορντ υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο μικρό δάκτυλο του αριστερού του χεριού κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης και αύριο (8/11) θα χειρουργηθεί στο ΥΓΕΙΑ.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης του «τριφυλλιού», η μπάλα χτύπησε στο δάχτυλο του Ερνανγκόμεθ προκαλώντας συντριπτικό κάταγμα, όπως διαπιστώθηκε και από την μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε άμεσα.

Ο τραυματισμός του Ισπανού δημιουργεί «πονοκέφαλο» στον τεχνικό Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, καθώς με δεδομένη και την απουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου προκύπτει τεράστιο κενό στη θέση «3», όπου ο Ερνανγκόμεθ είχε υποχρεωθεί να αγωνίζεται, λόγω του τραυματισμού του Έλληνα φόργουορντ.

Το διάστημα της απουσίας του Ισπανού από τα παρκέ, ο Παναθηναϊκός χάνει τους 4,5 πόντους και τα 5 ριμπάουντ που είχε μέσο όρο στη Euroleague, καθώς και τους 10,5 πόντους και τα 7 ριμπάουντ που είχε στην Α1 Ανδρών/Basket League.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολούσε στον αέρα σε κοινωνική εκδήλωση

Καρπενήσι: σαν σήμερα η πυρπόληση της πόλης από τους Ναζί

Σαρδέλες βγήκαν... στην στεριά σε Κουφονήσια και Άνδρο (βίντεο)