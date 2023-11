Κοινωνία

“Χαμόγελο του Παιδιού” για αρπαγή ανηλίκων: Τι πρέπει να προσέχουν γονείς και παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Οργανισμός εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι πάντα σωστά προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι για τρόπους διαχείρισης τέτοιου είδους περιστατικών.

-

Ανακοίνωση για περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν απόπειρες αρπαγής ανηλίκων εξέδωσε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Μάλιστα ο Οργανισμός εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες λέγοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι πάντα σωστά προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι για τρόπους διαχείρισης τέτοιου είδους περιστατικών και για αυτό το «Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης», καλεί τους γονείς:

Να παραμείνουν σε εγρήγορση και να δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των παιδιών τους ανά πάσα στιγμή.

Να γνωρίζουν πάντα το πού βρίσκονται τα παιδιά τους και τις ώρες μετακίνησής τους από το ένα μέρος στο άλλο

Να μιλήσουν στα παιδιά γενικά για το φαινόμενο της εξαφάνισης και της αρπαγής

Να συμβουλέψουν τα παιδιά να αποφεύγουν να μένουν μόνα τους.

Να τονίσουν και πάλι τη σημασία να μην μιλάνε σε αγνώστους και να προτιμούν να περπατάνε σε γνώριμους δρόμους.

Σε οποιαδήποτε πρόσκληση αγνώστου η απάντησή τους πρέπει να είναι αρνητική όσο αθώα και αν φαίνεται

Αν κάποιος κινείται προς το μέρος τους ΠΡΕΠΕΙ να φωνάξουν και να τρέξουν προς το σημείο που υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι

Να τονίσουν ότι οι άνθρωποι που μπορεί να τα βλάψουν δεν είναι απαραίτητο και να φαίνονται κακοί όπως το έχουν στο μυαλό τους με βάση τα έργα και τα κινούμενα σχέδια.

O Οργανισμός έχει θέσει στη διάθεση του κοινού τρόπους επικοινωνίας και πρόληψης με δωρεάν πρόσβαση, όλο το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο:

«Εθνική Γραμμή SOS 1056» που είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης και είναι διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

«Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για Παιδιά & Εφήβους 116111»

Εφαρμογή Chat 1056

Προγράμματα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης Παιδιών, Εκπαιδευτικών, Γονέων και Κηδεμόνων από επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά» (International Centre for Missing and Exploited Children) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe - ΜCE) και συντονίζοντας στην Ελλάδα το «Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης».

Εάν οποιοσδήποτε πολίτης γνωρίζει συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία για τέτοιου είδους περιστατικά παρακαλείται να καλέσει ακόμη και ανώνυμα στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» (όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα) προκειμένου να συνομιλήσει με Κοινωνικό Λειτουργό ή Ψυχολόγο ώστε να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μέσω των αρμόδιων αρχών.

Τον τελευταίο χρόνο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας αρκετά περιστατικά αναφορικά με απόπειρες αρπαγής ανηλίκων. Τι πρέπει να γνωρίζουμε;



Διαβάστε στο παρακάτω δελτίο τύπουhttps://t.co/auWIwDTY4K pic.twitter.com/Ly3pJ72YGa

— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) November 7, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 8 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σία Αναγνωστοπούλου – ΣΥΡΙΖΑ: Έκκληση να σταματήσουν οι “μαγκιές”

Νέο Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός 16χρονης: Τι καταγγέλλει η μητέρα της