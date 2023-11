Κόσμος

Δίκη Μπελέρη: Ολοκληρώθηκε η εξέταση μαρτύρων της εισαγγελίας

Τι είπε ο συνεργάτης της αστυνομίας Αρσέν Ράμα. Πότε θα συνεχιστεί η δίκη.

Ξεκίνησε στις 1μμ ώρα Ελλάδος η δίκη του εκλεγμένου δημάρχου Χείμμάρας Φρέντη Μπελέρη και του Παντελή Κοκαβέση στο SPAK. Στην δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο Μπελέρης ενώ ο Κοκαβέσης εκπροσωπείται από τους δικηγόρους.

Σήμερα ξεκίνησε η εξέταση των μαρτύρων της εισαγγελίας και πρώτος κλήθηκε ο συνεργάτης της αστυνομίας Αρσέν Ράμα, γύρω από τις καταθέσεις του οποίου στήθηκε όλο το σαθρό κατηγορητήριο.

Ο Αρσέν Ράμα έκανε αίτημα να απολογηθεί κεκλεισμένων των θυρών διότι όπως είπε κινδυνεύει η ζωή του, οι δικηγόροι ζήτησαν να μην γίνει δεκτό το αίτημα καθώς 6 μήνες ο μάρτυρας ζει κανονικά την ζωή χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κανείς. Παρόλα αυτά, η έδρα έκανε δεκτό το αίτημα του και οι παρευρισκόμενοι πέρασαν έξω από την αίθουσα.

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης κεκλεισμένων των θυρών, θα συνεχιστεί η διαδικασία της εξέτασης των μαρτύρων της εισαγγελίας οι οποίοι ειναι 8. Ένας εξ αυτών είναι και ο αδερφός του Αρσέν Ράμα ο οποίος ενημέρωσε την έδρα πως δεν μπορεί να παραστεί στη διαδικασία διότι απουσιάζει στο εξωτερικό.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης επτά εκ των οκτώ μαρτύρων της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των δικηγόρων, ο Αρσέν Ράμα ο οποίος εξετάστηκε κεκλεισμένων των θυρών, παραδέχθηκε πως πληρώθηκε από την αλβανική αστυνομία για τις υπηρεσίες του.

Ο πρώην διευθυντής της αστυνομίας Χειμμάρας έπεσε σε αρκετές αντιφάσεις ως προς τις λεπτομέρειες των παρακολουθήσεων. Μεταξύ άλλων από τις ερωτήσεις των δικηγόρων προέκυψε πως ο ίδιος διορίσθηκε στη Χιμάρα τον Ιανουάριο του 2023 και «προήχθη» σε διευθυντή Αυλώνας μετά την υπόθεση Μπελέρη. Και αυτός με τη σειρά του αποδέχθηκε πως ο Αρσέν Ράμα πληρώθηκε από την αστυνομία.

Οι υπόλοιποι μάρτυρες δεν ανέφεραν κάτι που να εμπλέκει τον Μπελέρη η τον Κοκαβέση με τις κατηγορίες που τους προσάπτουν.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 22 Νοεμβρίου και ώρα 13:00.

Πηγή: himara.gr

