Νέο Ηράκλειο - Ξυλοδαρμός 16χρονης: Τι καταγγέλλει η μητέρα της

Ανακοίνωση της οικογένειας της 16χρονης του περιστατικού ξυλοδαρμού στο Νέο Ηράκλειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ανακοίωνση για τον ξυλοδαρμό της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο εξέδωσε μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου του, Άννυς Παπαρρούσου, η οικογένεια της ανήλικης που πήρε εξιτήριο από το «Γεννηματάς».

Μεταξύ άλλων, η μητέρα της ανήλικης περιγράφει πώς έμαθε για τον ξυλοδαρμό της κόρης της, αλλά και για τις πρώτες ώρες νοσηλείας της στο νοσοκομείο. Η ίδια εξηγεί τα όσα της είπαν οι αστυνομικοί για τη σύλληψη της κόρης της και όταν τους ρώτησε για περισσότερες διευκρινίσεις, αυτοί απάντησαν «το ίδιο περί ενδυμασίας με μαύρα ρούχα που μοιάζει στην ομάδα που επιτέθηκε».

Παράλληλα, η μητέρα της ανήλικης υπογραμμίζει πως το παιδί της «αυτήν τη τη στιγμή το παιδί αναρρώνει στο σπίτι του και θα χρειαστεί καιρός για να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες», ενώ καταγγέλλει πως από τα ευρήματα φαίνεται πως η «16χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ανακοίνωση της οικογένειας της 16χρονης του περιστατικού ξυλοδαρμού στο Νέο Ηράκλειο της 28ης Οκτωβρίου

Το Σάββατο 28/10/2023 και ενώ βρισκόμουν στην εργασία μου, ενημερώθηκα από μία φίλη της κόρης μου ότι το παιδί βρίσκεται χτυπημένο στο νοσοκομείο. Έφυγα για εκεί και κατά τη διαδρομή είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του παιδιού, τον οποίο είχαν καλέσει από το νοσοκομείο οι γιατροί βρίσκοντάς τον μέσω του κινητού τηλεφώνου του παιδιού και τον είχαν ενημερώσει ότι βρίσκεται στα επείγοντα.

Φτάνοντας στο νοσοκομείο κατά τις 12:10 στα επείγοντα, είδα απ' έξω τεράστια αστυνομική δύναμη (ΟΠΚΕ) και μπαίνοντας στο νοσοκομείο υπήρχε στα επείγοντα αστυνομικός της ασφάλειας, ο οποίος με ενημέρωσε ότι είναι εκεί για να μάθει για την υγεία της και ότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο σύλληψης για το παιδί, κάτι το οποίο μου διαβεβαίωσε και ο επόμενος αστυνομικός της ασφάλειας που ήρθε όταν αποχώρησε ο πρώτος.

Κατά τις πρωινές ώρες και ενώ το παιδί είναι στην εντατική ήρθαν δύο αστυνομικοί για να μας ανακοινώσουν τη σύλληψη του παιδιού με κατηγορίες που με το σταγονόμετρο και μασώντας τα λόγια του και τρώγοντας τα χείλια του μας ανέφερε μαζί με το ότι κρίνανε ότι από το ντύσιμό της ήταν σε ομάδα ατόμων που είχαν επιτεθεί σε αστυνομικούς την ώρα του περιστατικού ενώ την ίδια στιγμή ο ίδιος μας έλεγε ότι η πρώτη εικόνα που είχαν οι αστυνομικοί από το παιδί ήταν να είναι πεσμένο χωρίς τις αισθήσεις του.

Όταν τον ρώτησα πώς γίνεται να κατηγορείτε ένα παιδί που εσείς βρίσκετε χωρίς τις αισθήσεις του και εσείς οι ίδιοι λέτε ότι απλά βρήκατε έτσι και βοηθήσατε, έπειτα από λίγες ώρες να το κατηγορείτε, μου απάντησε το ίδιο περί ενδυμασίας με μαύρα ρούχα που μοιάζει στην ομάδα που επιτέθηκε.

Το παιδί αφού έκανε και δεύτερη αξονική, μπήκε σε μονάδα ΜΑΦ όπου παρέμεινε κάποιες μέρες τις πρώτες εκ των οποίων δίχως επαφή με το περιβάλλον. Μετά τις πρώτες μέρες και αφού το παιδί είχε ανακτήσει μια πρώιμη επαφή με το περιβάλλον, κυκλοφορούσε στο νοσοκομείο και μάλιστα το λέγανε στο ίδιο το παιδί ότι θα πάρει εξιτήριο. Αρκετοί γιατροί ενημέρωναν πως τα ευρήματα δείχνουν ότι είναι θύμα ξυλοδαρμού. Αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα εκεί παραπέμπει όπως μάθαμε έπειτα.

Άξιο απορίας είναι το γεγονός ότι ο διευθυντής της ΜΑΦ απέφευγε συνεχώς να με ενημερώσει και σε μια επαφή μαζί του είπε ότι δεν θα του κάνουμε το νοσοκομείο τσίρκο και ότι δεν μιλάει με τον κάθε τυχόντα (τη μητέρα του παιδιού). Όπως και ο θεράπων ιατρός δεν ήρθε ο ίδιος να ενημερώσει για την πορεία της υγείας του παιδιού με το εξιτήριο αλλά αντ' αυτού με ενημέρωσε ένας μαθητευόμενος ιατρός.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε όμως για να πει ότι δεν θα μιλήσει με την αστυνομία (τμήμα ανθρωποκτονιών) και ότι έχει ήδη μιλήσει με τον δικηγόρο του προκειμένου παρουσία του και με χαρτί εισαγγελέα να το κάνει.

Το παιδί εξετάστηκε, αφότου πήρε εξιτήριο, από τον νευροχειρουργό κ. Παπανικολάου που κι αυτός καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα.

Αυτήν τη στιγμή το παιδί αναρρώνει στο σπίτι του και θα χρειαστεί καιρός για να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όσους και με όποιον τρόπο είναι δίπλα μας σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση και περιμένουμε την ελληνική δικαιοσύνη να συμβάλει τα μέγιστα ώστε να βρεθούν οι δράστες αυτής της απροκάλυπτης (δολοφονικής) επίθεσης στο παιδί.

Παρακαλούμε για άλλη μια φορά να μη δημοσιεύονται στοιχεία του παιδιού. Ούτε καν αρχικά ή το μικρό του όνομα. Παρακαλούμε όχι άλλες πλαστές ή ψεύτικες ειδήσεις».

