“The 2Night Show” - Χάρης Σώζος: Ψήφισα Κασσελάκη, νομίζω ότι βάλαμε τον αραμπά μπροστά από το γαϊδούρι

"Το έκανα για να ταρακουνηθεί λιγάκι το σύστημα. Και τη Μενεγάκη να βάζανε υποψήφια στον ΣΥΡΙΖΑ, θα έβγαινε", δηλώνει ο γνωστός ηθοποιός.

Καλεσμένος στο The 2Night Show τα μεσάνυχτα της Τρίτης βρέθηκε ο Χάρης Σώζος. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες τηλεοπτικές και θεατρικές επιτυχίες, συνομίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πρόσφατη εκλογή του νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη.

«Κατέβηκα δημοτικός σύμβουλος το 2014. Είχα και τώρα προτάσεις και το ’19 από όλους τους χώρους αλλά είπα ότι δεν θέλω. Δεν μου πάει όλη αυτή η διαδικασία, είναι πολλά πράγματα. Η διαχείριση της εξουσίας αλλοιώνει τους ανθρώπους. Είναι μεγάλη κούραση και μεγάλη ευθύνη πλήρους απασχόλησης. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, εγώ δεν πέρασα καλά», είπε αρχικά ο Χάρης Σώζος.

«Νομίζω ότι βάλαμε τον αραμπά μπροστά από το άλογο και το γαϊδούρι. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει πρώτα το συνέδριο και μετά να εκλέξουμε αρχηγό. Μέσα σε 2 μήνες να έρθει κάποιος άγνωστος και να γίνει αρχηγός ενός κόμματος… κάτι δεν μου άρεσε», σχολιάζει ο δημοφιλής ηθοποιός για την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη.

«Εγώ την πρώτη Κυριακή ψήφισα Κασσελάκη, γιατί έλεγα να ταρακουνηθεί λίγο το Σύστημα, και τη δεύτερη Κυριακή θα ψήφιζα Αχτσιόγλου. Δεν περίμενα ότι θα βγει πρώτος και ότι τη δεύτερη Κυριακή θα εκλεγεί πρόεδρος», παραδέχεται αμέσως μετά ο Χάρης Σώζος για τις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το πράγμα δεν πήγαινε καλά. μου έλεγαν ότι έβγαιναν τα γκάλοπ και δεν τα έλεγαν στον Τσίπρα για να μην τον στεναχωρούν. Δεν έχουν σωστή πληροφόρηση, δεν ακούνε τον κόσμο. Εγώ χαριτολογώντας λέω ότι και τη Μενεγάκη να έβαζαν υποψήφια, θα έβγαινε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε στην πολιτική του τοποθέτηση ο Χάρης Σώζος.

