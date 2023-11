Κοινωνία

Ασπρόπυργος - Γυμναστής: “Έβαζε τα παιδιά να γαργαλιούνται μεταξύ τους”

Δύο γονείς που κατήγγειλαν τον γυμναστή του Δημοτικού Σχολείου μίλησαν στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση.

Νέα στοιχεία για την υπόθεση του γυμναστή που καταγγέλλεται πως παρενοχλούσε μαθητές Δημοτικού Σχολείου στον Ασπρόπυργο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

«Είχαμε πολλά παράπονα πως τα γαργαλούσε και τα έβαζε μέσα στην τάξη», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ένας πατέρας, εξηγώντας πως, μόλις χθες γνώρισε τον γυμναστή, ο οποίος και του αρνήθηκε τις κατηγορίες.

«Υπάρχουν κι άλλοι που έχουν κάνει καταγγελία στην αστυνομία, αλλά δεν είναι επίσημο», σημείωσε.

Μητέρα τεσσάρων παιδιών στο ίδιο σχολείο, τρία εκ των οποίων έχουν τον εν λόγω γυμναστή, ρώτησε χθες τα παιδιά της αν ισχύουν τα όσα βγήκαν στη δημοσιότητα κι εκείνα της απάντησαν θετικά.

«Όταν βγήκαν στη δημοσιότητα έπιασα τα παιδιά μου και τα ρώτησα τι ακριβώς γίνεται στην τάξη στη γυμναστική. Οι δύο μου είπαν πως τους γαργαλάει κι ο τρίτος μου είπε πως «εμένα με γαργαλάει στην κοιλιά και ήθελε να μου πιάσει τα γεννητικά του όργανα κι εγώ δεν τον άφησα».

Η ίδια πάντως, δεν πήγε στην Αστυνομία, αλλά στον Σύλλογο Γονέων και τον διευθυντή του σχολείου.

«Στο σχολείο δεν είχαν καταλάβει τίποτα, γιατί τους είχε μέσα στην αίθουσα δεν έκαναν έξω και τους έβαζε να γαργαλιούνται μεταξύ τους».

