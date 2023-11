Υγεία - Περιβάλλον

Αλεξανδρούπολη: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 14χρονης που τραυματίστηκε σε παιδική χαρά

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, παίζοντας σε παιδική χαρά.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, ενώ έπαιζε με φίλες της, χθες, σε παιδική χαρά.

Το ατύχημα συνέβη ενώ η 14χρονη βρισκόταν πάνω στο παιχνίδι «γύρω γύρω όλοι». Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τα μαλλιά της τυλίχθηκαν στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να ξηλώνονται από το κεφάλι της μαζί με το δέρμα, προκαλώντας μεγάλη αιμορραγία.

Οι φίλες της και όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον πάρκο, άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές, ήδη έγινε πλαστική επέμβαση αποκατάστασης στη 14χρονη.

