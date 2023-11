Κοινωνία

Ασπρόπυργος - Γυμναστής: Τι καταγγέλουν στον ΑΝΤ1 γονείς μαθητών (βίντεο)

Γονείς που κατήγγειλαν τον γυμναστή του Δημοτικού Σχολείου μίλησαν στον ΑΝΤ1 για αυτά που τους μετέφεραν τα παιδιά τους.

Ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή από εκπαιδευτικό, ασκήθηκε στον καθηγητή Φυσικής Αγωγής δημοτικού σχολείου του Ασπροπύργου που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση παιδιών έπειτα από καταγγελίες γονέων. Δύο εκ των γονέων μίλησαν στο "Πρωινό"

"Ποτέ δεν έκαναν γυμναστική έξω, τα έκλεινε ακόμα και με καλό καιρό σε μία αίθουσα και τα έβαζε να γαργαλιούνται μεταξύ τους" είπε πατέρας δύο ανήλικων μαθητών του σχολείου. Ακόμη, ανεφερε πως ο γυμναστής πλησίαζε στα διαλείμματα την κόρη του και τις φίλες της και τις χάιδευε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο γυμναστής φέρεται να έδινε και "περίεργες" συμβουλές στα παιδιά, όπως να ψάχνουν τις τσάντες τους για ναρκωτικά σε περίπτωση που οι γονείς τους έχουν χωρίσει και θελήσουν κάπως να ενοχοποιήσουν ο ένας τον άλλο"

Και μία μητέρα μαθήτριας μίλησε στον ΑΝΤ1 και ανέφερε πως "τη γαργάλαγε στο σώμα και όταν το παιδί του είπε ότι δεν θέλει και να σταματήσει, προέτρεψε και τους συμμαθητές της να κάνουν το ίδιο στο παιδί, ενώ της είχε πει ακόμη πως αν θέλει να γίνει δασκάλα θα την βοηθήσει γιατί έχει τις κατάλληλες γνωριμίες. Εγώ δεν επιτρέπω σε κανέναν να ακουμπά το παιδί μου ούτε με το δάχτυλο".





Στο "Πρωινό" μίλησε και ο πατέρας του γυμναστή, ο οποίος είπε πως " το παιδί μου έχει σύνδρομο Ασπεργκερ και είναι ακόμη μικρός στο μυαλό" και συνέχισε λέγοντας πως "μου είπε ότι το έκανε για πλάκα, για να προσεγγίσει τα παιδιά και πως δεν τα γαργάλαγε για πονηρό σκοπό. Στεναχωριέται τώρα που του είπα πως δεν θα γυρίσει στο σχολείο αυτό".





